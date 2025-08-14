ปากีสถานตั้งหน่วยทหารใหม่จัดการขีปนาวุธ หลังปะทะอินเดีย
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม นายเชห์บาซ ชารีฟ นายกรัฐมนตรีปากีสถาน ประกาศจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการจรวดของกองทัพในงานวันรำลึกถึงเหตุปะทะกับอินเดียเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา จัดขึ้นหนึ่งวันก่อนวันประกาศอิสรภาพปีที่ 78 ของปากีสถาน และแถลงว่าหน่วยดังกล่าวจะนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยไปใช้ พร้อมเสริมว่าหน่วยปฏิบัติการนี้ทำให้เกิดการขับเคลื่อนความสามารถทางการรบของกองทัพปากีสถานครั้งสำคัญ
เจ้าหน้าที่อาวุโสด้านความมั่นคง กล่าวว่า หน่วยดังกล่าวจะมีอำนาจบัญชาการของตนเองภายในกองทัพ และมีหน้าที่รับผิดชอบในการกำกับดูแลการนำขีปนาวุธไปใช้ในกรณีที่เกิดความขัดแย้ง เป็นที่แน่ชัดว่าหน่วยนี้ก่อตั้งขึ้นเพื่อจัดการกับอินเดีย
ตั้งแต่ที่ได้รับอิสรภาพจากสหราชอาณาจักรในปี 1947 อินเดียและปากีสถาน ซึ่งเป็นชาติที่ถือครองอาวุธนิวเคลียร์ พัฒนาขีดความสามารถทางทหารของตนเองอย่างต่อเนื่อง และได้ปะทะกันครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายทศวรรษเมื่อเดือนเมษายน โดยได้มีการใช้ขีปนาวุธ โดรนและเครื่องบินโจมตี ซึ่งมีสาเหตุมาจากการโจมตีที่แคชเมียร์ และรัฐบาลอินเดียก็ได้กล่าวโทษว่ารัฐบาลปากีสถานมีส่วนเกี่ยวข้อง ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจำนวน 26 ราย
ทั้งนี้ ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ประกาศหยุดยิงในเวลาต่อมา โดยปากีสถานยอมรับบทบาทตัวกลางของสหรัฐ แต่อินเดียปฏิเสธและบอกว่าการข้อตกลงนี้เห็นชอบโดยกองทัพอินเดียและปากีสถานเท่านั้น
