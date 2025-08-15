|ที่มา
‘แม่ไก่เท็กซัส’ แชมป์ใหม่ ไก่อายุมากที่สุดในโลก
อยากรู้กันแล้วใช่ม้า ว่าผู้ใด๋ที่ครองสถิติโลกใหม่ประเภทนี้
นั่นคือ “เพิร์ล” แม่ไก่ไข่จากรัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา ที่ได้รับการจดบันทึกจาก Guinness World Records ผู้บันทึกสถิติโลก ว่าเป็น “ไก่ที่มีอายุมากที่สุดในโลกที่ยังมีชีวิตอยู่” โดยมีอายุ 14 ปี 69 วัน ซึ่งได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการไปตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคมที่ผ่านมา
“ซอนยา ฮัลล์” เจ้าของผู้ดูแลฟูมฟัก เพิร์ล มาตั้งแต่อ้อนแต่ออก เล่าเรื่องราวของเพิร์ลให้ฟังว่า เธอฟักลูกไก่ที่ตั้งชื่อให้ว่า เพิร์ล ในเครื่องฟักไข่เมื่อวันที่ 13 มีนาคมปี 2011 จนเพิร์ลกลายเป็นแม่ไก่ไข่อีสเตอร์ที่แข็งแรง มีการวางไข่อยู่เรื่อยๆ
ที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้ เพิร์ลฝันฝ่าอุปสรรคมาได้ทั้งหมด เพราะแม่ไก่ไข่ส่วนมาก มีอายุเฉลี่ยราว 5-8 ปี
ตอนนี้ด้วยอายุที่มากกว่า 14 ปีแล้ว ทำให้เพิร์ลไม่ค่อยขยับตัวไปไหน เธอมักจะหมกตัวอยู่ในห้องซักผ้า แต่ก็มีบ้างที่จะเดินออกมาที่ห้องนั่งเล่น เพราะเพิร์ลชอบดูหนัง เมื่อได้ยินเสียงโทรทัศน์ก็จะเดินมา
เพิร์ลไม่รังเกียจรังงอนสัตว์อื่นๆ แต่ยังชอบคลุกคลีอยู่กับแมวและลูกแมวเหมียวที่ที่บ้านเลี้ยงไว้
เป็นสตอรี่ของแชมป์ใหม่ “ไก่อายุมากที่สุดในโลก” รับไม้ต่อจากแชมป์เก่า “พีนัท” ไก่จากรัฐอิลลินอยส์ เจ้าของสถิติอายุ 21 ปี 238 วัน หลังจากพีนัทตายไปเมื่อวันที่ 25 ธันวาคมปี 2023
