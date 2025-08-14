โพลชี้ กรุงเทพฯ คว้าอันดับ 1 เมืองที่ดีที่สุดสำหรับ GenZ ปลื้มค่าครองชีพต่ำ-เที่ยวกลางคืน
ผลสำรวจของ Time Out เผยแพร่เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม โดยมีผู้เข้าร่วมทำการสำรวจจำนวน 18,500 คน ชี้ว่า กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่ดีที่สุดสำหรับ Gen Z ซึ่งเป็นกลุ่มประชาชนที่มีอายุต่ำกว่า 30 ปี โดยมีปัจจัยแรกมาจากการที่ 84% ของผู้ร่วมทำการสำรวจกล่าวว่า รู้สึกมีความสุขอาศัยมากกว่าเมื่อในกรุงเทพฯ เทียบกับเมืองอื่นๆ ทั้งยังหาเพื่อนได้ง่าย
ปัจจัยที่สองมาจากการที่กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่ค่าครองชีพต่ำ โดยมีผู้ร่วมทำการสำรวจกว่า 71% ที่มองว่าค่าใช้จ่ายที่กรุงเทพฯ นั้นย่อมเยา ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญสำหรับผู้ที่มีอายุน้อย อีกทั้ง กรุงเทพฯ ยังขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองที่การท่องเที่ยวกลางคืนยังดีมากด้วย
สำหรับเมืองที่ดีที่สุดสำหรับ Gen Z เป็นลำดับที่ 2 คือเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย และอันดับที่ 3 คือเคปทาวน์ ประเทศแอฟริกาใต้
