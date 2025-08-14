จีนหนุน ไทย-กัมพูชา แก้ไขข้อพิพาทชายแดน หวังสองฝ่ายฟื้นฟูความเชื่อใจ-มิตรภาพระหว่างกัน
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า นายหวัง อี้ รัฐมนตรีต่างประเทศจีน กล่าวว่า จีนสนับสนุนประเทศไทยและกัมพูชาในการแก้ไขข้อพิพาทชายแดนและได้เสนอให้ความช่วยเหลือตามความต้องการของทั้งสองประเทศ ในระหว่างที่นายหวังพบหารืออย่างไม่เป็นทางการกับนายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และนายปรัก สุคน รัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศของกัมพูชา นอกรอบการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง ครั้งที่ 10 ณ เมืองอันหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน
ในแถลงการณ์ 2 ฉบับ ของกระทรวงต่างประเทศจีนระบุว่า นายหวังกล่าวว่า จีนสนับสนุนประเทศไทยและกัมพูชาในการเสริมสร้างการเจรจาและหวังว่าทั้งสองฝ่ายจะสามารถฟื้นฟูความเชื่อใจกันและกันและมิตรภาพระหว่างกันคืนมาได้
นายหวัง ยังกล่าวถึงความพร้อมของจีนในการเร่งการก่อสร้างทางรถไฟจีน-ไทย ส่งเสริมการลงทุนจากภาคเอกชนในประเทศไทยมากขึ้น และรับประกันเสถียรภาพการผลิตและห่วงโซ่อุปทานในภูมิภาค
รัฐมนตรีต่างประเทศจีนกล่าวกับนายมาริษด้วยว่า จีนหวังว่าประเทศไทยจะให้การสนับสนุนด้านนโยบายและอำนวยความสะดวกแก่ภาคธุรกิจของจีนมากขึ้น
ในขณะที่การพูดคุยกับนายปรัก สุคน รัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชา นายหวังแสดงความสนับสนุนกัมพูชาในการรักษาเสถียรภาพทางการเมือง พร้อมกล่าวว่าจีนรู้สึกขอบคุณกัมพูชาในการปราบปรามการพนันและการฉ้อโกงทางออนไลน์ ทั้งแสดงความหวังว่ากัมพูชาจะดำเนินมาตรการที่เข้มงวดอย่างต่อเนื่องสำหรับความพยายามร่วมกันในภูมิภาคในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามพรมแดน