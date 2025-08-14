‘มาริษ’ หารือ ‘หวังอี้’ หนุนความร่วมมือทุกมิติ ขับเคลื่อนสัมพันธ์ไทย-จีนยั่งยืน รับมือความท้าทายข้ามพรมแดน
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หารือทวิภาคีกับ นายหวัง อี้ สมาชิกกรมการเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกลางด้านกิจการต่างประเทศพรรคคอมมิวนิสต์จีน และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ โรงแรม Anning Hot Spring Hotel เมืองอันหนิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ก่อนเป็นประธานการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง หรือ MLC ครั้งที่ 10 ร่วมกันในวันที่ 15 สิงหาคม
ทั้งนี้ เมื่อเดินทางมาถึง นายหวัง อี้ ได้กล่าวให้การต้อนรับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยและคณะ ก่อนหารือร่วมกันเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูง การเสริมสร้างความร่วมมือในประเด็นทวิภาคี และการรับมือกับความท้าทายข้ามพรมแดน
ขณะที่นายมาริษ ได้กล่าวขอบคุณ นายหวัง อี้ ที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีตั้งแต่ที่เดินทางมาถึง ซึ่งตนยินดีที่ได้พบกัน เพราะทุกครั้งที่ได้มาเจอรู้สึกเหมือนได้มาพบกับญาติผู้ใหญ่ จึงดีใจทุกครั้งที่ได้มาพบ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทั้งสองจะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างไทย-จีนก้าวหน้าอย่างยั่งยืน เพราะในปีนี้ถือเป็นปีที่ความสัมพันธ์ของไทย-จีนก้าวหน้าไปมาก จึงอยากจะมีความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมในหลากหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็นในมิติของทวิภาคี หรือ พหุภาคี
พร้อมกล่าวว่า ครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่ได้มาเยือนเมืองอันหนิง ก็รู้สึกประทับใจในบรรยากาศ เพราะแม้จะเป็นเมืองเล็กๆ แต่มีทุกสิ่งครบถ้วน ฉะนั้นนี่จะเป็นสิ่งหนึ่ง ที่ตนจะนำกลับไปเล่าว่าแม้จะเป็นเมืองเล็กๆ ของประเทศจีน แต่มีความพัฒนาและเจริญก้าวหน้า จึงควรนำไปเป็นตัวอย่างให้กับประเทศไทย เพื่อนำมาพัฒนาประเทศ ด้วยเหตุนี้จึงอยากขอความอนุเคราะห์นายหวัง อี้ ว่าเราจะร่วมมือกันอย่างไร ให้การพัฒนาประเทศไทยเป็นไปอย่างก้าวกระโดดแบบจีน รวมทั้งบริหารจัดการให้ทั่วทุกแห่งในทุกจังหวัดของไทยพัฒนามากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ นายมาริษ ยังได้ขอบคุณจีนที่มีบทบาทสร้างสรรค์ในการสนับสนุนไทยและกัมพูชาให้แก้ไขสถานการณ์อย่างสันติ ผ่านการปรึกษาหารือทวิภาคี โดยได้รับการสนับสนุนจากอาเซียน ซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป หรือ GBC เห็นชอบอย่างมีประสิทธิภาพ และความจำเป็นเร่งด่วนในการผลักดันการเก็บกู้ทุ่นระเบิดตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา