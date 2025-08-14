เกิดเหตุเรือผู้อพยพล่มกลางเมดิเตอร์เรเนียน ดับอย่างน้อย 26 ราย
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม เกิดเหตุเรือผู้อพยพล่มที่เกาะลัมเปดูซา ทางตอนใต้ของอิตาลี ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 26 ราย ถือเป็นการพลิกคว่ำครั้งล่าสุดจากความพยายามในการเดินทางจากทวีปแอฟริกามายังยุโรป ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่สามารถช่วยชีวิตผู้อพยพได้ 60 ราย พร้อมกับกล่าวว่า อาจจะพบร่างผู้เสียชีวิตเพิ่มเติม ขณะที่ปฏิบัติการค้นหายังดำเนินต่อไป
โดยเมื่อช่วงเช้า เจ้าหน้าที่พบเรือที่ล่มพร้อมกับร่างของผู้เสียชีวิตในน้ำ ห่างจากเกาะลัมเปดูซาออกไป 23 กิโลเมตร และดำเนินการกู้ภัยทันที ด้านผู้อพยพที่รอดชีวิตเปิดเผยว่า ได้ออกเดินทางจากตริโปลี ประเทศลิเบีย เมื่อช่วงเช้ามืดด้วยเรือ 2 ลำ ทว่าเรือ 1 ลำเกิดรั่วและน้ำซึมเข้า ส่งผลให้พวกเขาต้องย้ายไปเรืออีกลำหนึ่ง ซึ่งต่อมาก็พลิกคว่ำในทะเลที่มีคลื่นลมแรง
ด้านสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) ระบุว่า กลุ่มผู้อพยพนี้มีประมาณ 92 ถึง 97 คน นายฟิลิปโป อุงกาโร (Filippo Ungaro) โฆษก UNHCR ประจำอิตาลี กล่าวว่า ตั้งแต่ต้นปี มีผู้เสียชีวิตขณะพยายามข้ามจากแอฟริกามายังยุโรปในตอนกลางของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนจำนวน 675 ราย
นายอิหมัด ดาลิล หัวหน้าศูนย์ช่วยเหลือผู้อพยพของสภากาชาดอิตาลีบนเกาะแลมเปดูซา กล่าวว่า ผู้รอดชีวิตที่ถูกพามามีสภาพร่างกายที่ค่อนข้างแข็งแรง เป็นธรรมดาที่พวกเขาจะมีอาการอ่อนคลาย และในด้านจิตใจพวกเขาได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก
จอร์เจีย เมโลนี นายกรัฐมนตรีอิตาลี ประกาศว่า จะป้องกันไม่ให้ผู้อพยพเดินทางเข้ามาจากแอฟริกาพร้อมกับได้ออกมาตรการจัดการกับอาชญากรค้ามนุษย์ เช่นเพิ่มโทษจำคุก และเรียกร้องให้ชาติพันธมิตรใช้แนวทางเดียวกัน อย่างไรก็ดี เธอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและได้ย้ำว่าจะต้องมีการดำเนินการอย่างเข้มงวดเพื่อยุติการเข้าเมืองที่ผิดกฎหมาย