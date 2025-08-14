โกดัก ปฏิเสธข่าวปิดกิจการ หลังไตรมาส 2 กำไรหด มั่นใจชำระหนี้ได้ครบก่อนกำหนด
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม abcnews.go.com รายงานว่า บริษัท อีสต์แมน โกดัก เจ้าของกิจการโกดัก ตำนานกล้องและฟิล์มของโลก ที่ดำเนินกิจการมากว่าร้อยปี ออกมาปฏิเสธข่าวที่ระบุว่า บริษัทอาจจะไม่สามารถดำเนินธุรกิจได้อีกต่อไป
Abc News ระบุว่า ในรายงานไตรมาสสอง ของบริษัท อีสต์แมน โกดัก ที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม ระบุว่า มีความกังวลอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของบริษัทในการดำเนินกิจการต่อไป หลังจากดำเนินธุรกิจมา 145 ปี โดยคาดว่าธุรกิจจะสามารถปฏิบัติตามภาระทางการเงินทั้งหมด และดำเนินกิจการต่อไปได้ตามปกติในอนาคตอันใกล้ หรืออย่างน้อยในช่วง 12 เดือนข้างหน้า
โกดัก ระบุในรายงานว่า กำไรขั้นต้นของบริษัท ลดลงราว 12 เปอร์เซ็นต์ หรือ 7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จาก 58 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในไตรมาส 2 ปี 2024 เหลือ 51 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในไตรมาส 2 ปี 2025 และยังมีภาระหนี้ที่จะครบกำหนดภายใน 1 ปีข้างหน้า
อย่างไรก็ตาม ในแถลงการณ์ที่ส่งถึงสื่อมวลชน เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม ระบุว่า ข้อความว่าด้วยการดำเนินงานต่อเนื่องในเอกสารที่ยื่นต่อหน่วยงานกำกับดูแลนั้น เป็นการเปิดเผยข้อมูลที่จำเป็นต้องระบุ เนื่องจากหนี้สินของบริษัทจะครบกำหนดชำระภายใน 12 เดือน นับจากวันที่ยื่นเอกสาร
“โกดักมั่นใจว่าจะสามารถชำระคืนเงินกู้ระยะยาวส่วนสำคัญได้ก่อนครบกำหนดชำระ และสามารถแก้ไข ขยายเวลา หรือรีไฟแนนซ์หนี้และ/หรือภาระหุ้นบุริมสิทธิที่เหลืออยู่ได้”
วอลล์สตรีทเจอร์นัล รายงานเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2024 ว่า โกดักประกาศจะยุติโครงการรายได้หลังเกษียณหรือแผนบำนาญสำหรับพนักงานเก่าสำหรับชาวอเมริกัน เพื่อช่วยลดภาระหนี้ หลังจากจ่ายเงินบำนาญให้ผู้รับสิทธิครบแล้ว เงินที่เหลือจะถูกนำไปชำระหนี้ที่คงค้างอยู่
โดย เดวิด บูลวิงเคิล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของโกดัก กล่าวในแถลงการณ์ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม ว่า บริษัทคาดว่าจะรู้ได้ภายในวันศุกร์ (15 ส.ค.) ว่า ดำเนินการอย่างไรเพื่อชำระเงินให้กับผู้เข้าร่วมแผนบำนาญทั้งหมด และคาดว่าจะดำเนินการโอนคืนเงินเสร็จสิ้นภายในเดือนธันวาคม
บูลวิงเคิล กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับครึ่งปีหลัง โกดักจะยังคงมุ่งเน้นไปที่การลดต้นทุนในปัจจุบัน และเปลี่ยนการลงทุนของบริษัทให้กลายเป็นการเติบโตระยะยาว
ทั้งนี้ จอร์จ อีสต์แมน ได้เริ่มต้นธุรกิจภาพถ่ายของตัวเองและสร้างฟิล์มม้วน ที่เป็นจุดเริ่มต้นของโกดัก ในปี ค.ศ.1880 ก่อนที่จะมีการจดทะเบียนบริษัทอย่างเป็นทางการ ในชื่อ อีสต์แมน โกดัก คอมพานี ในปี 1892 ที่ถือว่าเป็นผู้ทำให้การถ่ายภาพแพร่หลายขึ้นในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 ทั้งจากผลิตภัณฑ์กล้องและฟิล์ม ที่กล่องสีเหลืองแดงของบริษัทเป็นที่คุ้นหูคุ้นตาของคนทั่วโลก
อย่างไรก็ตาม โกดักได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการเกิดขึ้นของบริษัทญี่ปุ่น ก่อนที่ต่อมาโกดักจะล้มเหลวจากการปรับตัวตามการเปลี่ยนผ่านจากฟิล์มไปสู่เทคโนโลยีดิจิทัล
เมื่อปี 2012 โกดักได้ยื่นขอความคุ้มครองจากการล้มละลาย หลังเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น การเติบโตอย่างต่อเนื่องของการถ่ายภาพดิจิทัล และภาระหนี้สินที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้บริษัทต้องขายธุรกิจและสิทธิบัตรหลายส่วน รวมถึงปิดหน่วยการผลิตกล้อง ซึ่งเป็นสินค้าที่สร้างชื่อเสียงให้บริษัทตลอดมา
ก่อนที่โกดักจะได้รับการอนุมัติแผนฟื้นฟูกิจการเพื่อออกจากการกำกับดูแลของศาลในปีถัดมา โดยในเวลานั้น โกดักตั้งเป้าปรับตัวเป็นบริษัทขนาดเล็กลง มุ่งเน้นไปที่การพิมพ์เชิงพาณิชย์และงานพิมพ์บรรจุภัณฑ์
ปัจจุบัน โกดักใกล้เสร็จสิ้นการก่อสร้างโรงงานผลิตสินค้าด้านเภสัชกรรมที่อยู่ภายใต้การควบคุมโดยบริษัทมีการผลิตวัตถุดิบตั้งต้นที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลสำหรับยาอยู่แล้ว และคาดว่าการผลิตโรงงานใหม่นี้จะเริ่มได้ภายในปีนี้