หวังอี้ กาวใจแก้ข้อพิพาทชายแดนไทย-เขมร ‘มาริษ’ พอใจจีนหนุนกู้ทุ่นระเบิด-ยุติเฟคนิวส์
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า นายหวัง อี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีน กล่าวว่า รัฐบาลจีนสนับสนุนประเทศไทยและกัมพูชาในการแก้ไขข้อพิพาทชายแดน พร้อมเสนอให้ความช่วยเหลือตามความต้องการของทั้งสองประเทศ ในระหว่างที่นายหวังพบหารืออย่างไม่เป็นทางการกับนายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และนายปรัก สุคน รัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศของกัมพูชา นอกรอบการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง ครั้งที่ 10 ณ เมืองอันหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน
ในแถลงการณ์ 2 ฉบับ ของกระทรวงต่างประเทศจีนระบุว่า นายหวังกล่าวว่า จีนสนับสนุนประเทศไทยและกัมพูชาในการเสริมสร้างการเจรจาและหวังว่าทั้งสองฝ่ายจะสามารถฟื้นฟูความเชื่อใจกันและกันและมิตรภาพระหว่างกันคืนมาได้
นายหวัง ยังกล่าวถึงความพร้อมของจีนในการเร่งการก่อสร้างทางรถไฟจีน-ไทย ส่งเสริมการลงทุนจากภาคเอกชนในประเทศไทยมากขึ้น และรับประกันเสถียรภาพการผลิตและห่วงโซ่อุปทานในภูมิภาค พร้อมกล่าวกับนายมาริษด้วยว่า จีนหวังว่าประเทศไทยจะให้การสนับสนุนด้านนโยบายและอำนวยความสะดวกแก่ภาคธุรกิจของจีนมากขึ้น
ในขณะที่การพูดคุยกับนายปรัก สุคน รัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชา นายหวังแสดงความสนับสนุนกัมพูชาในการรักษาเสถียรภาพทางการเมือง พร้อมกล่าวว่าจีนรู้สึกขอบคุณกัมพูชาในการปราบปรามการพนันและการฉ้อโกงทางออนไลน์ ทั้งแสดงความหวังว่ากัมพูชาจะดำเนินมาตรการที่เข้มงวดอย่างต่อเนื่องสำหรับความพยายามร่วมกันในภูมิภาคในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามพรมแดน
ในส่วนของนายมาริษ ได้แสดงความขอบคุณต่อบทบาทที่สร้างสรรค์ของจีนในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาอย่างสันติระหว่างไทยกับกัมพูชาผ่านกลไกทวิภาคีต่างๆ โดยได้รับการสนับสนุนจากอาเซียน รวมถึงปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงอย่างเต็มประสิทธิภาพ
นายมาริษเน้นย้ำถึงความจำเป็นเร่งด่วนของความร่วมมือระหว่างไทยกับกัมพูชาในการเก็บกู้ทุ่นระเบิดตามแนวชายแดน ถือเป็นก้าวสำคัญในการลดความตึงเครียดและฟื้นฟูความปกติสุขในพื้นที่ชายแดน พร้อมขอบคุณหวังอี้ สำหรับการสนับสนุนในประเด็นนี้ คาดว่าจะมีการหารือกันในที่ประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค หรือ RBC (Regional Border Committee) ที่กำลังจะมีขึ้น อีกประเด็นสำคัญที่เห็นพ้องกัน คือความสำคัญของการป้องกันความเข้าใจผิดและการเผยแพร่ข้อมูลเท็จที่แพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์