ฝนตกหนัก ทำน้ำท่วมฉับพลันในแคชเมียร์ ดับแล้ว 56 สูญหายจำนวนมาก
เกิดเหตุน้ำท่วมฉับพลันหลังฝนตกหนักในเมืองโชสิตี ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่บนเส้นทางแสวงบุญยอดนิยมในแคชเมียร์ฝั่งอินเดีย เบื้องต้นมีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 56 คน และทำให้มีผู้สูญหายอีกอย่างน้อย 80 คน
โศกนาฎกรรมดังกล่าวเกิดขึ้นหลังมีปรากฎการณ์ cloudburst ซึ่งทำให้เกิดฝนตกหนักฉับพลันในพื้นที่เล็กๆ โดยปริมาณฝนที่ตกลงมาเกิน 100 มิลลิเมตร ภายในเวลาเพียง 1 ชั่วโมงที่หมู่บ้านโชซิติ ทำให้เกิดน้ำท่วมและดินถล่ม
โมฮัมเหม็ด อิรชาด เจ้าหน้าที่บริหารจัดการภัยพิบัติ ประเมินว่ามีผู้สูญหายอย่างน้อย 80 คนจนถึงช่วงค่ำวันพฤหัสบดี หลายคนเชื่อว่าถูกกระแสน้ำพัดหายไป ขณะที่จำนวนผู้สูญหายอาจเพิ่มขึ้นมากกว่านี้ เนื่องจากเจ้าหน้าที่กำลังอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม
อย่างไรก็ดี ยังโชคดีที่ทีมกู้ภัยสามารถช่วยผู้ประสบภัยออกมาจากพื้นที่ได้โดยปลอดภัยอย่างน้อย 300 คน แต่เจ้าหน้าที่ต้องระงับปฏิบัติการกู้ภัยในช่วงกลางคืนเป็นการชั่วคราว นอกจากนี้ยังมีการคาดการณ์ถึงสภาพอากาศว่าจะมีฝนตกหนักและน้ำท่วมเพิ่มขึ้นในพื้นที่อีกด้วย
จิเทนทรา ซิงห์ รัฐมนตรีช่วยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของอินเดีย เตือนว่า ภัยพิบัติครั้งนี้อาจทำให้เกิดการสูญเสียชีวิตจำนวนมาก ขณะที่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ระบุว่ามีผู้บาดเจ็บสาหัสอย่างน้อย 50 คนที่กำลังเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลท้องถิ่น หลายคนได้รับการช่วยเหลือขึ้นมาจากลำธารที่เต็มไปด้วยโคลนและเศษซากปรักหักพัง
หมู่บ้านโชสิตีเป็นหมู่บ้านห่างไกลในเขตกิชต์วาร์ ของแคชเมียร์ และเป็นหมู่บ้านสุดท้ายที่รถยนต์สามารถเข้าถึงได้บนเส้นทางการแสวงบุญประจำปีของชาวฮินดู ไปยังศาลเจ้าบนภูเขาที่ความสูงราว 3,000 เมตร ซึ่งต้องเดินเท้าต่ออีกประมาณ 8 กิโลเมตร จากหมู่บ้าน
ด้วยเหตุนี้จึงมีความกังวลว่าผู้แสวงบุญจำนวนมากอาจได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติดังกล่าว เจ้าหน้าที่ประกาศระงับกิจกรรมการแสวงบุญชั่วคราว และได้มีการส่งทีมกู้ภัยเพิ่มเติมเข้าไปในพื้นที่ เพื่อเสริมกำลังการช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ ทั้งนี้ การแสวงบุญของชาวฮินดูเริ่มต้นขึ้นในวันที่ 25 กรกฎาคม และมีกำหนดจะสิ้นสุดในวันที่ 5 กันยายนนี้