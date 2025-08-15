JBC กัมพูชาประท้วงรุนแรง ประณามทัพไทยรุกล้ำดินแดน จี้รื้อลวดหนาม-สิ่งกีดขวาง
คณะกรรมาธิการเขตแดนร่วม (JBC) ของกัมพูชา ออกแถลงการณ์ลงวันที่ 14 สิงหาคม ประท้วงอย่างรุนแรง ประณามการรุกล้ำดินแดนกัมพูชาอย่างโจ่งแจ้งของกองทัพไทย โดยอ้างถึงการละเมิดต่างๆ ซึ่งรวมถึงการติดตั้งลวดหนาม ตาข่าย สิ่งกีดขวาง และยางรถยนต์ตามแนวเขตแดน บริเวณหมู่บ้านจุ๊กเจยและเปรยจัน ตำบลอูเป่ยฉวน อำเภออูจรอ จังหวัดบันเตียเมียนเจย
คณะกรรมาธิการ JBC ฝ่ายกัมพูชาประณามอย่างรุนแรงต่อกิจกรรมของกองทัพไทยดังต่อไปนี้
1.เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2025 กองทัพไทยได้ติดตั้งลวดหนาม ตาข่าย สิ่งกีดขวาง และยางรถยนต์ตลอดแนวเขตแดนระหว่างหลักเขตแดนที่ 46-47 ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่บ้านจุ๊กเจย ตำบลอูเป่ยฉวน อำเภออูจรอ จังหวัดบันเตียเมียนเจย
2.เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2025 มีการดำเนินการลักษณะเดียวกันตลอดแนวเขตแดนระหว่างหลักเขตแดนที่ 42-43 ซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่บ้านเปรยจัน และในตำบลอูเบยฉวน อำเภออูชรอฟ จังหวัดบันเตียเมียนเจย
3.เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2025 กองทัพไทยได้พยายามดำเนินการดังกล่าวซ้ำอีกครั้งใกล้จุดผ่านแดนเบืองตระกูล ในพื้นที่หมู่บ้านบันเตียเมียนรุตและหมู่บ้านธนาลบัมเบก ตำบลกุกรอมเมียต อำเภอถมอปวก จังหวัดบันเตียเมียนเจย อย่างไรก็ตาม ความพยายามดังกล่าวถูกยกเลิกหลังจากพบว่ามีประชาชนชาวกัมพูชา กองกำลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และผู้สังเกตการณ์ทางทหารจากต่างประเทศอยู่ในพื้นที่
ความพยายามฝ่ายเดียวของกองทัพไทยในการยึดครองดินแดนโดยการติดตั้งลวดหนาม สิ่งกีดขวาง และการวางยางรถยนต์ตามแนวเขตแดนดังกล่าว ถือเป็นการละเมิดเจตนารมณ์ของบันทึกความเข้าใจ (MoU) ปี 2000 และกฎหมายระหว่างประเทศ อีกทั้งยังเป็นการล่วงละเมิดอำนาจของคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วม (JBC) และบั่นทอนผลลัพธ์ของความพยายามในการเจรจาที่ผ่านมา รวมถึงการเจรจาทวิภาคีที่กำลังดำเนินอยู่ระหว่างสองประเทศ
คณะกรรมาธิการ JBC ของกัมพูชา ขอประท้วงอย่างรุนแรงอีกครั้งต่อการละเมิดของกองทัพไทย และเรียกร้องให้มีการรื้อถอนลวดหนาม ตาข่าย และยางรถยนต์ทั้งหมดออกจากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบโดยทันที นอกจากนี้ยังเรียกร้องให้มีมาตรการป้องกันเพื่อหลีกเลี่ยงการละเมิดเขตแดนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตตามแนวชายแดนระหว่างสองประเทศ
