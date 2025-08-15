ทีมผู้สังเกตการณ์ชั่วคราวอาเซียน ลงพื้นที่ชายแดนกัมพูชา-ไทย กห.เขมรจี้ไทย ยึดมั่นข้อตกลงหยุดยิง
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า พล.ท.มาลี โสเจียตา โฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชา แถลงว่า เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม คณะผู้สังเกตการณ์ชั่วคราว (IOT) ของอาเซียน นำโดยผู้ช่วยทูตมาเลเซียประจำกัมพูชา พร้อมด้วยผู้ช่วยทูตทหารบรูไน อินโดนีเซีย ลาว เมียนมา ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหมู่บ้านต่างๆ ในจังหวัดบันเตียเมียนเจยของกัมพูชา ที่ซึ่งกองทัพไทยได้ติดตั้งลวดหนามหีบเพลงและยางรถยนต์ปิดกั้นเอาไว้ รวมถึงลงพื้นที่ตรวจจุดผ่านแดนส่วนหนึ่ง
โฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชากล่าวว่า กัมพูชาขอเรียกร้องอีกครั้งให้ไทยยึดมั่นในเจตนารมณ์ของการหยุดยิง เพื่อให้บรรลุการแก้ไขปัญหานี้โดยสันติตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศ เพื่อให้แน่ใจว่าผลลัพธ์ที่ยุติธรรม เป็นกลาง และเป็นธรรม จะนำมาซึ่งสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองทั้งแก่ประเทศและประชาชน