ญี่ปุ่น ควักเงินช่วยเหลือฉุกเฉิน 1.8 ล้านดอลล์ ตอบสนองด้านมนุษยธรรม ชายแดนไทย-กัมพูชา
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม สำนักข่าวเฟรชนิวส์รายงานว่า รัฐบาลญี่ปุ่นประกาศจะมอบเงินช่วยเหลือฉุกเฉินมูลค่า 1.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 58 ล้านบาท) ในการตอบสนองความต้องการด้านมนุษยธรรมฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในพื้นที่ชายแดนกัมพูชา-ไทย
โดยระบุว่า ด้วยเงินช่วยเหลือฉุกเฉินนี้ ญี่ปุ่นจะดำเนินการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในพื้นที่ชายแดนกัมพูชา-ไทย เช่น การแจกจ่ายสิ่งของจำเป็น และที่พักพิงชั่วคราวผ่านองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM) และองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF)
