ปิดร้านอาหารเวียดนาม ในลอนดอน หลังจนท.สุ่มตรวจ ผงะเจอ ‘เนื้อสุนัข’ ในตู้เย็น

ร้านอาหารเวียดนาม ในลอนดอน ปิดตัวลง หลังจนท.เจอห่อปริศนา ระบุ ‘เนื้อแพะห่อใบไม้’ ในตู้เย็น ส่งพิสูจน์ ช็อก เป็น ‘เนื้อสุนัข’
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคมที่ผ่านมา สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานว่า Pho Na ร้านอาหารเวียดนาม บนถนนโอลด์เคนท์ ลอนดอน ประเทศอังกฤษ ต้องปิดตัวลง หลัง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข พบเนื้อต้องสงสัยที่ติดป้ายว่า “เนื้อแพะห่อใบไม้” ในตู้เย็น แต่เมื่อพวกเขาส่งชิ้นเนื้อดังกล่าวไปตรวจสอบ ปรากฎว่าเป็น “เนื้อสุนัข” นอกจากนี้ยังพบขี้หนูและแมลงสาบในบริเวณร้านด้วย
ในศาล Vuong Quoc Nguyen อายุ 47 ปี เจ้าของร้านดังกล่าว ให้การปฏิเสธข้อกล่าวหาเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยและสุขอนามัยทางอาหาร โดย ทนายความของเขา กล่าวว่า ลูกความของเขาไม่ทราบว่าเนื้อดังกล่าวเป็นเนื้อสุนัข เนื่องจากมีผู้อื่นจัดหามาให้ และเนื้อดังกล่าวก็ไม่ได้มีไว้เพื่อขาย ขณะเดียวกันร้านก็ได้จ้างบริษัทกำจัดแมลงมาจัดการปัญหาหนูและแมลงสาบแล้ว
ขณะที่ สภาเทศบาลลูอิสแฮม ระบุว่า จากการตรวจสอบแล้วพบว่า ร้าน Pho Na ไม่ผ่านมาตรฐานด้านความปลอดภัยทางอาหารจริง จึงต้องดำเนินคดีกับร้าน Pho Na ในข้อหาผิดกฎหมายสุขอนามัยทางอาหาร พ.ศ. 2566 และทางสภาฯ ไม่ได้มีคำสั่งให้ปิดกิจการ แต่ต่อมาทางร้านได้ขายกิจการออกไปเอง อย่างไรก็ตาม คดีดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาคดี จึงไม่สามารถให้ความเห็นใดๆ เพิ่มเติมในขณะนี้
ที่มา : metro
