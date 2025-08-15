ญี่ปุ่นรำลึก 80 ปี พ่ายสงครามโลกครั้งที่ 2 นายกฯอิชิบะ กล่าวเสียใจ ส่งเครื่องบูชาไปศาลเจ้ายาสุกุนิ
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า ประเทศญี่ปุ่นได้จัดงานรำลึก 80 ปี ที่กองทัพจักรวรรดินิยมญี่ปุ่น พ่ายแพ้ในสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยนายชิเกรุ อิชิบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ได้กล่าวรำลึกถึงผู้เสียชีวิตใจในสงคราม พร้อมกับแสดงความเสียใจ ในขณะที่มีรัฐมนตรีในคณะรัฐบาลอิชิบะอย่างน้อย 1 คน ที่ร่วมกับประชาชนหลายพันคนไปสักการะศาลเจ้ายาสุกุนิ ซึ่งเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงผู้เสียชีวิตในสงคราม ซึ่งถูกมองว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งการรุกรานของจักรวรรดินิยมญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลก
ในงานพิธีรำลึก ซึ่งจัดขึ้นที่ บูโดกัน ฮอลล์ ในกรุงโตเกียว โดยมีสมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโตะ และสมเด็จพระจักรพรรดินีแห่งราชวงศ์ญี่ปุ่น เสด็จร่วมพิธีด้วย นายกรัฐมนตรีอิชิบะ กล่าวแสดงความรำลึกถึงผู้เสียชีวิตจำหลายล้านคนในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 และกล่าวแสดงความเสียใจ โดยกล่าวว่า เรจะต้องไม่ให้โศกนาฏกรรมแห่งสงครามเกิดขึ้นซ้ำอีก เราจะต้องไม่เลือกทางผิดอีก และเราต้องจารึกความเสียใจและบทเรียนจากสงครามครั้งนั้นไว้ในใจเราอย่างลึกซึ้ง
ไม่มีนายกรัฐมนตรีที่อยู่ในตำแหน่งคนใดที่ไปสักการะศาลเจ้ายาสุกุนิ นับจากอดีตนายกรัฐมนตรีชินโสะ อาเบะ ที่เดินทางไปสักการะศาลเจ้ายาสุกุนิ ในเดือนธันวาคมปี 2013 ซึ่งสร้างความไม่พอใจอย่างมากให้กับประเทศเพื่อนบ้านที่ตกเป็นเหยื่อการรุกรานของญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลก
แต่แม้นายอิชิบะจะไม่ได้เดินทางไปศาลเจ้ายาสุกุนิ แต่ได้ส่งเครื่องบูชาไปร่วมสักการะดวงวิญญาณผู้เสียชีวิตและทหารญี่ปุ่นที่เสียชีวิตในช่วงสงครามด้วย
อย่างไรก็ดี นายชินจิโระ โคอิซูมิ รัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมญี่ปุ่น ได้เดินทางไปสักการะศาลเจ้ายาสุกุนิในวันรำลึกนี้ โดยนายโคอิซูมิ กล่าวว่า สิ่งสำคัญคือต้องไม่ลืมที่จะแสดงความเคารพต่อผู้ที่สละชีวิตเพื่อประเทศชาติ ไม่ว่าจะเป็นชาติใดก็ตาม ตนเชื่อว่านี่เป็นหลักการที่สำคัญมาก
ทั้งนี้ศาลเจ้ายาสุกุนิเป็นอนุสรณ๋รำลึกถึงดวงวิญญาณผู้เสียชีวิต 2.5 ล้านคนจากสงครามโลก ในจำนวนนี้รวมถึงผู้นำกองทัพญี่ปุ่นในช่วงสงคราม 14 นายที่ถูกตัดสินเป็นอาชญากรสงคราม รวมถึงอีกกว่า 1,000 คน ที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดโดยศาลของฝ่ายสัมพันธมิตรหลังญี่ปุ่นพ่ายแพ้สงครามโลกครั้งที่ 2 ในปีค.ศ.1945
