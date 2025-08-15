|ที่มา
|นสพ.มติชนรายวัน
|ผู้เขียน
|ชาลิสสา สุขเอี่ยม
|เผยแพร่
People in Focus : ‘อี แจมยอง’ ซ่อมรอยร้าวโสมแดง-โสมขาว
แม้ว่าจะไม่มีการปะทะ เกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ยังคงอยู่ในภาวะสงคราม เพียงแค่ลงนามในข้อตกลงสงบศึกเท่านั้น ทั้งนี้ การจัดการประชุมสุดยอดผู้นำจำนวน 3 ครั้ง ผนวกกับการก่อตั้งกระทรวงการรวมชาติสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามในการฟื้นฟูความสัมพันธ์และคลี่คลายความบาดหมางระหว่างสองประเทศ
อย่างไรก็ตาม คาบสมุทรเกาหลียังคงตึงเครียด การประชุมสุดยอดครั้งล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อปี 2018 แต่หยุดชะงักไป ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา นายคิม จองอึน ผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือ แสดงแสงยานุภาพด้วยการซ้อมยิงขีปนาวุธและเผยแพร่ภาพคลังแสงอาวุธ ขณะเดียวกัน เกาหลีใต้ใช้สงครามจิตวิทยาโดยมีการเปิดลำโพงกระจายเสียงต่อต้านรัฐบาลเปียงยาง รวมทั้งส่งบอลลูนโฆษณาชวนเชื่อเข้าไปในเกาหลีเหนือ ส่งผลให้เกิดการตอบโต้ด้วยการปล่อยบอลลูนขยะปฏิกูลเข้ามาในเกาหลีใต้เช่นกัน
ตั้งแต่ที่เข้าดำรงตำแหน่งในวันที่ 4 มิถุนายน ประธานาธิบดีอี แจมยอง ของเกาหลีใต้ ย้ำอยู่หลายครั้งว่าต้องการผลักดันให้เกิดการกรอบการเจรจาและความร่วมมือที่จะนำมาสู่สันติภาพในคาบสมุทรเกาหลี โดยได้ประกาศว่าจะใช้มาตรการยุติการกระจายเสียง สั่งห้ามการส่งบอลลูนบรรจุใบปลิวต่อต้านเกาหลีและส่งตัวชาวเกาหลีเหนือที่หลบหนีมาด้วยเรือแพกลับประเทศ
กระนั้นก็ดี คิม โยจอง น้องสาวของนายคิมปัดไม่สนใจนโยบายปรองดองดังกล่าวและแสดงจุดยืนว่า ไม่ว่าเกาหลีใต้จะดำเนินนโยบายและเสนออะไรมา เกาหลีเหนือไม่มีเหตุผลใดๆ ที่จะหารือ พร้อมกับอ้างว่าการซ้อมรบทางทหารระหว่างเกาหลีใต้และสหรัฐถือเป็นการซ้อมแผนเข้ารุกราน
ท่ามกลางท่าทีที่แข็งกร้าว นายอียืนหยัดในนโยบาย เกาหลีใต้เริ่มดำเนินการเอาลำโพงออกจากบริเวณชายแดน สำหรับเรื่องการฝึกซ้อมรบทางทหารที่ถูกมองว่าเป็นภัยคุกคามนั้น นายชุง ดงมยอง รัฐมนตรีกระทรวงรวมชาติกล่าวว่า จะเสนอให้รัฐบาลหารือกับฝ่ายสหรัฐเพื่อปรับเปลี่ยนการฝึกซ้อมรบด้วย
ล่าสุดนี้ กองทัพเกาหลีใต้เปิดเผยว่า ตรวจพบว่ากองทัพเกาหลีเหนือได้ทำการรื้อถอนลำโพงกระจายเสียงที่หันมายังเกาหลีใต้ตามแนวชายแดนแล้ว สะท้อนให้เห็นสัญญาณอันดี
หวังว่าจะเกิดสันติภาพในคาบสมุทรเกาหลีอย่างแท้จริง
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- คุมตัว วัน มรณา แม่ค้าครีม เลิฟ ริยา อินฟลูดังเขมร ส่งศาลแล้ว เปิดเหตุผลถูกรวบ
- ปักกิ่ง จี้ ฟิลิปปินส์ เลิกยั่วยุ ลั่น ขอสงวนสิทธิตอบโต้ ปัดตอบเหตุเรือจีนชนกันเองในทะเลจีนใต้
- มาเลย์จ่อขอไฟเขียว ไทย-กัมพูชา ส่งทีมผู้สังเกตการณ์อาเซียน ลงพื้นที่ขัดแย้ง
- ‘อี แจมยอง’ เดินหน้าฟื้นสัมพันธ์สองเกาหลี สั่งระงับกิจกรรมทหารชายแดน