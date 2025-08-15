ทรัมป์เตรียมบินถกปูติน ชี้เผื่อใจ 25% ไม่สำเร็จ แย้มนัดต่อไปยูเครน-ยุโรปร่วม
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม ทำเนียบขาวเปิดเผยว่า การพบหารือระหว่าง ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐ และ ประธานาธิบดีวลาดีมีร์ ปูติน ของรัสเซีย จะเกิดขึ้นในเวลา 11.00 น. ของวันที่ 15 สิงหาคม ตามเวลาท้องถิ่น ที่เมืองแองเคอเรจ รัฐอะแลสกา โดยทรัมป์จะเดินทางออกจากทำเนียบขาวในเวลา 06.45 น. และเดินทางกลับในเวลา 17.45 น. ตามกำหนดการทรัมป์จะกลับมาที่ทำเนียบขาวในช่วงเช้าของวันที่ 16 สิงหาคม
ทรัมป์ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาวว่า ทั้งปูตินและประธานาธิบดีโวโลดีมีร์ เซเลนสกี ของยูเครน จะทำให้เกิดสันติภาพ ต้องคอยดูว่าพวกเขาจะสามารถเข้าใจกันได้หรือไม่ พร้อมกล่าวว่า เชื่อว่าการประชุมที่จะเกิดขึ้นที่อะแลสกานี้จะเป็นการประชุมที่ดี แต่การประชุมที่มีความสำคัญมากกว่าคือการประชุมครั้งที่สอง ซึ่งเป็นการประชุมที่มีทั้งปูติน เซเลนสกี รวมถึงตน และอาจจะมีผู้นำชาติยุโรปเข้าร่วมด้วย โดยการประชุมครั้งแรกนี้จะมีโอกาสประมาณ 25% ที่จะไม่ประสบความสำเร็จ
ทรัมป์กล่าวว่า จะมีการแถลงข่าวหลังจากหารือและไม่แน่ชัดว่าจะมีแถลงการณ์ร่วมหรือไม่ พร้อมย้ำว่า ตนไม่ใช่คนเจรจาในข้อตกลงระหว่างรัสเซียและยูเครน ซึ่งก่อนหน้านี้ทรัมป์ให้สัมภาษณ์กับฟ็อกซ์นิวส์ว่า ทั้งสองประเทศจะต้องยอมกันในเรื่องดินแดน
หลังก่อนหน้านี้ ปูตินได้มีการพูดคุยกับรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงเพื่อเตรียมความพร้อมการประชุมกับทรัมป์ที่รัฐอะแลสกา และกล่าวว่า คิดว่าสหรัฐมีความมุ่งมั่นและความพยายามที่จริงใจในการยุติความขัดแย้ง วิกฤตและบรรลุข้อตกลงที่เป็นผลประโยชน์ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในสงคราม
ปูตินกล่าวด้วยว่า เพื่อให้เกิดสันติภาพระยะยาวระหว่างยูเครนและรัสเซีย ยุโรปและโลก ขั้นตอนต่อไปคือการบรรลุข้อตกลงการควบคุมอาวุธเชิงยุทธศาสตร์ สะท้อนให้เห็นถึงสัญญาณว่าในที่หารืออาจจะมีการหยิบยกประเด็นควบคุมอาวุธนิวเคลียร์ขึ้นมาพูดคุย อีกทั้งที่ปรึกษารัฐบาลรัสเซียเปิดเผยว่า ปูตินและทรัมป์จะหารือกันในเรื่องเศรษฐกิจระหว่างสองประเทศด้วย
เจ้าหน้าที่อาวุโสของชาติยุโรปตะวันออกชี้ว่า ปูตินจะพยายามเบี่ยงเบนความสนใจไม่ให้หารือในเรื่องยูเครน แต่จะให้ความสำคัญกับเรื่องการควบคุมอาวุธนิวเคลียร์และประเด็นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และกล่าวว่า เป้าหมายเดียวของรัสเซียคือหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตรใหม่และพยายามให้เกิดการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรที่กำลังถูกกำหนดใช้
