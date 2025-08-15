ทีมผู้สังเกตการณ์ชั่วคราว ลงตรวจพื้นที่ชายแดนเขมร เล็งตั้งสนง.ทีมสังเกตการณ์อาเซียน ในจ.พระวิหาร
เฟรชนิวส์รายงานว่า ในช่วงเช้าวันที่ 15 สิงหาคม คณะผู้สังเกตการณ์ชั่วคราว (IOT) ประกอบด้วยสมาชิกจาก 7 ชาติ นำโดยผู้ช่วยทูตทหารมาเลเซียประจำกัมพูชา สมทบด้วยผู้ช่วยทูตทหารจากบรูไน อินโดนีเซีย ลาว เมียนมา ฟิลิปปินส์ และ เวียดนาม ยังคงลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานที่หลายแห่งในกัมพูชาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมการสำหรับการจัดตั้งสำนักงานทีมสังเกตการณ์อาเซียน(AOT) ในอนาคตที่เมืองหลวงของจังหวัดพระวิหาร
เฟรชนิวส์รายงานว่า คณะทำงานชุดดังกล่าวมีที่มาจากผลการประชุมสมัยวิสามัญของคณะกรรมการชายแดนร่วมกัมพูชา-ไทย (จีบีซี) ที่เมืองปุตราจายา ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคมที่ผ่านมา ซึ่งได้ยืนยันถึงความสำคัญของการส่งคณะผู้สังเกตการณ์อาเซียนเข้ามาร่วมสังเกตการณ์
กระทรวงกลาโหมของกัมพูชายังยืนยันความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่วของกัมพูชาในการสนับสนุนข้อตกลงหยุดยิงและยึดมั่นในหลักกฎหมายระหว่างประเทศ การแก้ไขความขัดแย้งด้วยสันติวิธี ตลอดจนการปกป้องอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของประเทศอย่างเต็มที่
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- คุมตัว วัน มรณา แม่ค้าครีม เลิฟ ริยา อินฟลูดังเขมร ส่งศาลแล้ว เปิดเหตุผลถูกรวบ
- ปักกิ่ง จี้ ฟิลิปปินส์ เลิกยั่วยุ ลั่น ขอสงวนสิทธิตอบโต้ ปัดตอบเหตุเรือจีนชนกันเองในทะเลจีนใต้
- มาเลย์จ่อขอไฟเขียว ไทย-กัมพูชา ส่งทีมผู้สังเกตการณ์อาเซียน ลงพื้นที่ขัดแย้ง
- ‘อี แจมยอง’ เดินหน้าฟื้นสัมพันธ์สองเกาหลี สั่งระงับกิจกรรมทหารชายแดน