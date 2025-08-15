‘อี แจมยอง’ เดินหน้าฟื้นสัมพันธ์สองเกาหลี สั่งระงับกิจกรรมทหารชายแดน
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม ประธานาธิบดีอี แจมยอง ของเกาหลีใต้ กล่าวว่า จะระงับการดำเนินกิจกรรมทางทหารบริเวณชายแดนกับเกาหลีเหนือ พร้อมกล่าวว่า จะฟื้นฟูข้อตกลงทางทหารฉบับสมบูรณ์วันที่ 19 กันยายน ซึ่งเป็นมาตรการลดความตึงเครียดที่เคยยุติการดำเนินกิจกรรมทางทหารอย่างเช่น การฝึกซ้อมรบใกล้ชายแดน การยิงในบางพื้นที่ การบังคับห้ามบินและการนำทหารออกจากเขตปลอดทหาร ตลอดจนการรักษาการพูดคุยระหว่างกัน ลงนามระหว่างการประชุมสุดยอดผู้นำเกาหลีเมื่อปี 2018 แต่ไม่ได้ถูกบังคับใช้เนื่องจากความตึงเครียดที่เกิดขึ้น
โดยเมื่อรัฐบาลเกาหลีเหนือละทิ้งข้อตกลงในเดือนพฤศจิกายน 2023 ด้านอดีตประธานาธิบดียุน ซอกยอล ของเกาหลีใต้ระงับข้อตกลงทางทหารดังกล่าวในเดือนมิถุนายน 2024 จากการที่เกาหลีเหนือส่งบอลลูนขยะข้ามชายแดนเข้ามา
มาตรการดังกล่าวของประธานาธิบดีอีถือเป็นความพยายามครั้งล่าสุดของรัฐบาลเกาหลีใต้ในการพัฒนาความสัมพันธ์กับเกาหลีเหนือที่ยังคงอยู่ในภาวะสงคราม นายอียังกล่าวด้วยว่า ทุกคนทราบดีว่าความขัดแย้งระหว่างสองเกาหลีไม่ทำให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน และหวังว่าเกาหลีเหนือจะตอบรับความพยายามของเกาหลีใต้ในการนำความเชื่อใจและกรอบการเจรจากลับมา ซึ่งก่อนหน้านี้นายอีก็ได้ดำเนินการลดความตึงเครียดอย่างต่อเนื่องด้วยการสั่งห้ามการส่งบอลลูนที่มีใบปลิวต่อต้านรัฐบาลเปียงยาง รวมทั้งการกระจายเสียงข้ามชายแดน
กระนั้นก็ดี คิม โยจอง น้องสาวผู้ทรงอิทธิพลของนายคิม จอง อึน ผู้นำเกาหลีเหนือย้ำเมื่อวันที่ 14 สิงหาคมว่า การเจรจาสันติภาพกับเกาหลีใต้เป็นเพียงความฝันลมๆ แล้งๆ
ชอง ซองซัง ผู้เชี่ยวชาญด้านเกาหลีเหนือของสถาบันเซจองที่กรุงโซล วิเคราะห์ว่า เกาหลีเหนือจะไม่สนใจการดำเนินการใดๆ เพื่อฟื้นฟูความสัมพันธ์ของเกาหลีใต้ เนื่องจากว่ารัฐบาลเกาหลีใต้เคยละทิ้งข้อตกลงทางทหารมาก่อน ขณะที่ยอม ดอนจา อดีตเจ้าหน้าที่ของหน่วยข่าวกรองของเกาหลีใต้ กล่าวว่า เพื่อให้นายคิม จองอึน ผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือ ยอมเจรจา ประธานาธิบดีอีจะต้องโน้มน้าวให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐ ยกเลิกมาตรการคว่ำบาตร พร้อมกล่าวว่า เกาหลีเหนือจะติดตามการประชุมสุดยอดระหว่างอีและทรัมป์อย่างใกล้ชิด