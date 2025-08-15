มาเลย์จ่อขอไฟเขียว ไทย-กัมพูชา ส่งทีมผู้สังเกตการณ์อาเซียน ลงพื้นที่ขัดแย้ง
เฟรชนิวส์รายงานว่า พลเอกโมฮัมหมัด นิซาม จัฟฟาร์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุดมาเลเซีย กล่าวว่า เขาได้ขอให้นายอันวาร์ อิบราฮิม นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ติดต่อกับนายกรัฐมนตรีของไทยและกัมพูชา เพื่อขออนุญาตให้คณะผู้สังเกตการณ์ของมาเลเซียสามารถเข้าไปยังพื้นที่ขัดแย้งในทั้งสองประเทศ ร่วมกับทีมผู้สังเกตการณ์อาเซียน (ASEAN Observer Team: AOT)
พลเอกโมฮัมหมัดกล่าวว่า AOT ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน และจะถูกส่งไปประจำการในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจและติดตามตรวจสอบว่าไม่มีการละเมิดข้อตกลงหยุดยิง
“นี่เป็นภารกิจที่หนัก เพราะมีพรมแดนยาวประมาณ 840 กิโลเมตร ที่ต้องติดตามสำหรับภารกิจนี้ โดยเราได้รับการสนับสนุนด้านโลจิสติกส์จากสหรัฐอเมริกา” พลเอกโมฮัมหมัดกล่าว
ผู้บัญชาการทหารสูงสุดของมาเลเซียกล่าวว่า ภายหลังการประชุมคณะกรรมาธิการชายแดนทั่วไป (GBC) ทั้งสองประเทศได้ตกลงกันภายใต้ข้อตกลงหยุดยิงให้จัดตั้งคณะผู้สังเกตการณ์ชั่วคราว (Interim Observer Team: IOT) ซึ่งประกอบด้วยผู้ช่วยทูตทหารจากประเทศสมาชิกอาเซียน โดยอำนาจหน้าที่หลักของ IOT คือการทำให้มั่นใจว่าการหยุดยิงจะมีผลบังคับใช้ และตรวจสอบเหตุละเมิดใดๆ ที่ได้รับรายงานจากทั้งสองฝ่าย
พลเอกโมฮัมหมัดกล่าวว่า คณะผู้สังเกตการณ์ชุดนี้มีที่ปรึกษากระทรวงกลาโหมของมาเลเซียในกรุงเทพฯและพนมเปญเป็นหัวหน้าทีม การปฏิบัติงานในขั้นตอนแรกของทีมนี้คือการจัดการบรรยายสรุปในกรุงเทพฯ ให้กับเจ้าหน้าที่อาวุโสของไทย 75 นาย เกี่ยวกับมาตรการที่จำเป็นต้องดำเนินการ จากนั้นการดำเนินการเช่นเดียวกันนี้จะเกิดขึ้นที่กรุงพนมเปญในวันถัดไป ก่อนที่ IOT จะเดินทางไปลงพื้นที่ขัดแย้ง
ไทยและกัมพูชาก่อนหน้านี้ได้ตกลงกันว่าจะปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงอย่างเคร่งครัดตลอดแนวชายแดน โดยทั้งสองฝ่ายจะคงตำแหน่งกำลังพลไว้ที่เดิม และจะไม่มีการเพิ่มกำลังทางทหารเข้าไปในพื้นที่อีก