ปักกิ่ง จี้ ฟิลิปปินส์ เลิกยั่วยุ ลั่น ขอสงวนสิทธิตอบโต้ ปัดตอบเหตุเรือจีนชนกันเองในทะเลจีนใต้

ปักกิ่ง ฟาดเรือยามฝั่งปินส์ ก่ออันตราย พร้อมสงวนสิทธิตอบโต้ ปมเรือจีนชนกันเอง ขณะไล่กวดเรือปินส์
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า กระทรวงกลาโหมจีนกล่าวหาเรือยามฝั่งของฟิลิปปินส์ว่ามีการเคลื่อนไหวที่อันตราย ในการตอบโต้รายงานเหตุการณ์เรือยามฝั่งของจีน 2 ลำชนกันเอง ในขณะไล่ตามเรือฟิลิปปินส์ ใกล้กับแนวปะการังสการ์โบโรห์ ในทะเลจีนใต้ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่จีนและฟิลิปปินส์มีปัญหาตึงเครียดกันอยู่จากการอ้างสิทธิอธิปไตยทับซ้อนกัน
นายเจียง ปิน โฆษกกระทรวงกลาโหมจีน กล่าวว่า การกระทำของเรือฟิลิปปินส์เป็นอันตรายอย่างร้ายแรงต่อความปลอดภัยของกองเรือจีนและเจ้าหน้าที่จีน
อย่างไรก็ดี โฆษกกระทรวงต่างประเทศจีนไม่ยืนยันหรือปฏิเสธว่ามีเหตุการณ์ชนกันที่มีเรือจีน 2 ลำเข้าไปเกี่ยวข้องในวันจันทร์(11 ส.ค.)หรือไม่ แต่เรียกร้องให้ฟิลิปปินส์ยุติการใช้ถ้อยคำและการกระทำที่ยั่วยุและล่วงละเมิดใดๆ และจีนขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินมาตรการตอบโต้ที่จำเป็น
ด้านฟิลิปปินส์ปฏิเสธว่าไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อเหตุการณ์เรือชนกันดังกล่าว โดยเทเรซา ลาซาโร รัฐมนตรีต่างประเทศฟิลิปปินส์ กล่าวว่า มันเป็นผลที่โชคร้าย แต่ไม่ใช่ผลจากการกระทำของเรา
ทั้งนี้ฟิลิปปินส์แถลงอ้างในวันอังคารว่า หน่วยยามฝั่งของฟิลิปปินส์ได้ส่งเรือ 3 ลำ ขนเสบียงไปให้กับชาวประมงฟิลิปปินส์บริเวณแนวปะการังสการ์โบโรห์ ก่อนจะเกิดเหตุการณ์เรือชนกันขึ้น พร้อมกันนี้ยังได้มีการเผยภาพเหตุการณ์ที่แสดงให้เห็นเรือจีน 2 ลำ กำลังไล่ตามเรือฟิลิปปินส์ ก่อนที่เรือนาวีจีนแล่นตัดหน้าเรือจีนอีกลำหนึ่ง จนเกิดการชนกันขึ้นจนทำให้ส่วนหัวเรือของเรือยามฝั่งจีนได้รับความเสียหาย
การเผชิญหน้าครั้งนี้ระหว่างเรือยามฝั่งจีนกับเรือยามฝั่งฟิลิปปินส์ครั้งนี้เป็นครั้งล่าสุด ท่ามกลางปัญหาพิพาทระหว่างจีนและฟิลิปปินส์ในทะเลจีนใต้เต็มไปด้วยความตึงเครียดสูง