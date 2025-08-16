|ที่มา
สตาร์บัคส์เกาหลี ห้ามลูกค้านำคอมพิวเตอร์เข้าร้าน ด้วยเหตุผลนี้
โอ้…ก็เกินไปนะ ที่พูด…ไม่ใช่ทางร้าน แต่เป็นลูกค้า ที่ทำแบบนี้ได้ ช่างน่าเกลียดเกิ๊น
หลังจากมีเสียงลูกค้าหลายคนร้องเรียนเข้ามาเยอะ ทำให้ “สตาร์บัคส์” เครือร้านกาแฟดัง สาขาในเกาหลีใต้ จำเป็นต้องขึ้นป้ายบอกกฎห้ามคุณลูกค้านำ “เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ เครื่องพรินเตอร์ และปลั๊กพ่วง” เข้ามานั่งปักหลักทำงานในร้าน ประหนึ่งเป็นออฟฟิศตัวเอง
หรือจะมาทิ้งข้าวของจับจองที่ไว้บนโต๊ะเป็นเวลานานๆ โดยที่เจ้าของหายตัวไปไหนก็ไม่รู้ แบบนี้ก็ไม่ได้
เพราะมีลูกค้าประเภทนี้ ที่คนเกาหลีเขาเรียกว่า cagongjok คือพวกมักยึดพื้นที่ในร้านกาแฟ มาเป็นออฟฟิศส่วนตัว นั่งแช่ทำงานอยู่นานเป็นชั่วโมงๆ หน้าตาเฉย โดยไม่เกรงใจลูกค้าคนอื่น ที่ก็แวะเวียนมาเข้ามาใช้บริการ นั่งจิบกาแฟ เมาธ์มอยพอหอมปากหอมคอ แล้วก็ออกไป
ทางเครือร้านกาแฟดังบอก จำเป็นต้องออกกฎนี้ ก็เพราะต้องจัดสรรแบ่งปันพื้นที่ให้ลูกค้าคนอื่นๆ ที่เข้ามาใช้บริการที่ร้านเช่นกัน
ทางร้านก็ไม่ได้จะห้ามอะไรไปทั้งหมดหรอก โดยยังอนุญาตให้ลูกค้านำแล็บท็อปเข้ามานั่งทำงาน หรือจะมานั่งอ่านหนังสือได้ตามปกติ ตราบใดที่ไม่ใช้พื้นที่มากเกินความจำเป็น
ฮันแน่!! ใครที่เคยทำพฤติกรรมแบบที่ว่า ก็เลิกซะ ไม่อายคนอื่นเขา ก็อายตัวเองบ้าง!!
