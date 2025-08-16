|ที่มา
หนังสือพิมพ์มติชน
|ผู้เขียน
มนต์ทิพย์ ธานะสุข
|เผยแพร่
คอลัมน์ไฮไลต์โลก: หลากปมวิพากษ์ แผนสร้างสถานทูตจีนใหม่ในลอนดอน
พื้นที่ตั้งโครงสร้างอาคารสำนักงานเก่าแก่บนเนื้อที่กว่า 20,000 ตารางเมตร ในย่านอีส สมิธฟิลด์ ใกล้ๆ กับหอคอยลอนดอน ในอดีตเคยเป็นที่ตั้งของโรงกษาปณ์หลวงของสหราชอาณาจักรมาก่อนช่วงปีค.ศ.1809 จนถึงปีค.ศ.1967 ก่อนจะมีการย้ายโรงกษาปณ์หลวงไปที่อื่นและพื้นที่นี้ก็ได้รับการพัฒนาเรื่อยมา
แต่บัดนี้พื้นที่นี้ตกอยู่ภายใต้กรรมสิทธิ์ของจีนที่ทุ่มเงินถึง 225 ล้านปอนด์ หรือกว่า 9,800 ล้านบาท ซื้อที่ดินผืนนี้ไปในปี 2018 โดยจีนมีแผนการจะก่อสร้างสถานทูตจีนแห่งใหม่ในกรุงลอนดอน แทนที่แห่งเก่าซึ่งเล็กกว่ามาก ว่ากันว่าหากสร้างแล้วเสร็จเป็นไปตามแผน ก็จะกลายเป็นที่ตั้งสถานทูตจีนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรปเลยทีเดียว
พลันที่สาธารณชนได้รับรู้ถึงเจตจำนงของจีนที่จะสร้างสถานทูตแห่งใหม่ขึ้นบนพื้นที่ดังกล่าว ก็มีเสียงวิพากษ์คัดค้านด้วยเหตุผลในหลากแง่มุมจากหลายฝ่ายดังขึ้นมาในทันที
แน่นอนว่าหนึ่งในเสียงวิจารณ์นั้น เป็นประเด็นเกี่ยวข้องกับเรื่องความมั่นคง โดยส่วนหนึ่งมีข้อห่วงกังวลว่าจะถูกจีนสอดแนมได้ง่าย โดยเฉพาะการแทรกซึมระบบการเงินของสหราชอาณาจักร ด้วยเหตุที่พื้นที่นี้ไม่เพียงตั้งอยู่ใกล้สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ แต่ยังตั้งอยู่ใกล้กับย่านการเงินสำคัญของมหานครลอนดอน
อีกทั้งยังเคยเป็นที่ตั้งของห้องซื้อขายหลักทรัพย์ของธนาคารบาร์เคลย์ส จึงมีการเชื่อมต่อโดยตรงกับโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินของสหราชอาณาจักร ใกล้ๆ กันยังมีอุโมงค์วางสายไฟเบอร์ออพติกลอดใต้แม่น้ำเทมส์ ที่ให้บริการแก่บริษัทหลายร้อยแห่งในลอนดอน เหล่านี้ทำให้กลัวกันว่าจีนอาจสามารถเจาะระบบเข้าไปดักจับข้อมูลจากสายเคเบิลใยแก้วนำแสงที่ใช้ส่งข้อมูลสำคัญของบริษัทต่างๆ ได้
ยังมีเสียงคัดค้านจากคนนอกอย่าง “คาร์เมน เลา” นักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยชาวฮ่องกง ซึ่งมีค่าหัวนำจับสูงถึง 1 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง หลังเธอหลบหนีการถูกใช้อำนาจรัฐปราบปรามฝ่ายเห็นต่างในฮ่องกง ดินแดนในอาณัติจีน มาลี้ภัยอยู่ในสหราชอาณาจักร โดยบอกว่าไม่ควรให้จีนตั้งสถานทูตใหม่ในสถานที่ซึ่งมีความหมายเชิงสัญลักษณ์เช่นนี้ โดยเกรงว่าจีนอาจใช้สถานทูตที่มีขนาดใหญ่ขึ้นในการสอดส่องคุกคามฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองอย่างตัวเธอและอาจใช้เป็นสถานที่กักขังพวกเขาไว้ภายในอาคารสถานทูตได้
เช่นเดียวกับผู้คนที่อาศัยอยู่ในชุมชนใกล้เคียงก็มีความกังวลไม่แพ้กันต่อความเสี่ยงภัยด้านความปลอดภัยที่พวกเขาอาจต้องเผชิญ จากการที่สถานทูตจีนอาจตกเป็นเป้าหมายของการโจมตีหรือการชุมนุมประท้วงต่อต้านจีนใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งไม่เพียงนำมาซึ่งความไม่สงบสุข แต่ยังกระทบต่อสวัสดิภาพความปลอดภัยของพวกเขาด้วย
ก่อนหน้านี้สภาเทศบาลได้ปฏิเสธแผนการก่อสร้างสถานทูตใหม่ของจีนบนพื้นที่ดังกล่าว เนื่องจากเห็นว่าแผนการก่อสร้างที่ยื่นเสนอมา ยังมีหลายจุดที่ไม่มีการอธิบายชัดเจน เช่น ห้องหลายห้อง รวมถึงบริเวณชั้นใต้ดิน โดยอ้างเหตุผลด้านความปลอดภัย
แต่ล่าสุดแองเจลา เรย์เนอร์ รองนายกรัฐมนตรีของสหราชอาณาจักร ได้ยื่นเงื่อนเวลาให้จีนชี้แจงข้อสงวนที่ปกปิดไว้อยู่เกี่ยวกับแผนการสร้างสถานทูตแห่งใหม่ภายในวันที่ 20 สิงหาคมนี้ เพื่อการพิจารณาของรัฐบาลต่อไปว่าจะอนุมัติแผนการสร้างสถานทูตจีนแห่งใหม่หรือไม่