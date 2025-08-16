กัมพูชา บรรยายสรุปสถานการณ์ชายแดน ทูต 28 ชาติ 11 องค์กรยูเอ็น อ้างไทยละเมิดอธิปไตยต่อเนื่อง
สำนักข่าวเฟรชนิวส์รายงานว่า เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม กระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศของกัมพูชา ได้จัดการบรรยายสรุปให้เกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชาล่าสุด ให้กับผู้แทนจากสถานทูตต่างประเทศ 28 ชาติ และตัวแทนจากหน่วยงานสหประชาชาติ 11 แห่ง รวมถึงผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตไทย
เฟรชนิวส์ระบุว่า ในการบรรยายสรุปดังกล่าวที่มีนางอีต โซเฟีย รักษาการรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศของกัมพูชาเป็นประธาน ได้มีการเน้นย้ำว่ากองทัพไทยได้ละเมิดอธิปไตยของกัมพูชาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่มีความตกลงหยุดยิงเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2568 และ การทำข้อตกลง 13 ข้อ ในที่ประชุมคณะกรรมการชายแดนร่วม(จีบีซี)เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2568 ซึ่งการกระทำเหล่านั้นรวมถึงการวางลวดหนามและการเคลื่อนกำลังทหารเข้ามาในดินแดนของกัมพูชา
กัมพูชายังยืนยันว่าได้ปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างเคร่งครัด ขณะที่การยั่วยุอย่างต่อเนื่องจากฝ่ายไทยกำลังคุกคามสันติภาพที่เปราะบาง โดยเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม นายปรัก สุคน รัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศของกัมพูชา ได้ยื่นหนังสือร้องเรียนอย่างเป็นทางการต่อประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติและเลขาธิการใหญ่แห่งสหประชาชาติเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นต่อเสถียรภาพในภูมิภาคด้วย
