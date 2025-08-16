ที่ปรึกษา รมว.กต. ยัน ‘Michael A Alfaro’ เป็นเจ้าของบริษัทPR ไม่ใช่สื่อทำเนียบขาว

ที่ปรึกษา รมว.กต. ยืนยัน “Michael A Alfaro” เป็นเจ้าของบริษัท PR ไม่ใช่สื่อทำเนียบขาว รายงานข่าวผิดมาตรฐาน รายงานข่าวบิดเบือนกล่าวหาไทย
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม น.ส.ชยิกา วงศ์นภาจันทร์ ที่ปรึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ชี้แจงกรณีการรายงานข่าวของ นาย Michael A Alfaro ที่กล่าวอ้างทหารไทยได้รุกล้ำดินแดน และกีดกันไม่ให้ชาวกัมพูชาเดินทางเข้าออกบ้านเรือนและหมู่บ้านของตนจากที่เคยเดินทางอย่างสะดวก และเจ้าตัวยังได้ลบคลิปไปแล้วนั้นว่า เบื้องต้นได้รับการยืนยันจากแหล่งข่าวระดับสูงแล้วว่า นาย Michael A Alfaro นั้น “ไม่ใช่ผู้ประกาศทางการของทำเนียบขาว และไม่สามารถยืนยันได้ว่าอยู่กับองค์กรข่าวใด”
จากการสืบค้นและสอบถามข้อมูลข่าวที่นาย Michael รายงาน ไม่สามารถฟังได้ว่าเป็นข้อเท็จจริง แต่เป็นเพียง “ความคิดเห็นของบุคคลเพียงบุคคลหนึ่ง” เท่านั้นประกอบกับโฆษกกองทัพบกได้เคยแถลงประณามกัมพูชาที่บิดเบือนข้อเท็จจริงว่า ไทยเตรียมโจมตีกัมพูชาอีกครั้ง จนทางการกัมพูชาต้องอพยพประชาชนไป จ.อุดรมีชัย เมื่อ 2 วันก่อน
ทั้งนี้ นาย Michael A Alfaro เป็นนักล็อบบี้ยิสต์ระดับรัฐบาลกลาง และเป็นเจ้าของบริษัท PR แห่งหนึ่งในวอชิงตัน ดี.ซี. ชื่อ Capitol Hill & Friends โดยชื่อบริษัทตั้งใจจะสื่อว่ามีความเชื่อมโยงกับทำเนียบขาว และเพิ่งก่อตั้งในปีนี้ ส่วนเว็บไซต์นี้เป็นเว็บของบริษัทเอง ข้อมูลที่เขียนจึงยังไม่มีการพิสูจน์ข้อเท็จจริงและมีข้อพิรุธหลายจุด
ที่ปรึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยังได้เผยแพร่ผลการตรวจข้อมูลจดเว็บไซต์ ผ่าน WHOIS เพิ่มเติม ยิ่งมีข้อสงสัย เพราะ ทั้ง 1. หมายเลขโทรศัพท์ ไม่น่าจะจริง +1.2025550131, 2. อีเมล์ลงทะเบียน [email protected] และ 3. ที่อยู่แจ้งแค่ว่า Plainfield USA ซึ่ง Plainfield แต่ไม่ระบุว่า เป็นรัฐไหนระหว่าง New Jersey และ Illinois
ที่ปรึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยังระบุว่า ลักษณะการรายงานข่าวของ นาย Michael A Alfaro ไม่เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานข่าวสถานการณ์ความขัดแย้งของสำนักข่าวต่างประเทศ โดยมาตรฐานสากลจะระมัดระวังคำพูด และใช้คำที่คงความเป็นกลาง ที่หมายถึงต่างฝ่ายต่างกล่าวหาซึ่งกันและกัน เพื่อไม่ฟันธงว่าใครถูกหรือผิด เช่นคำว่า allegedly, accused, claimed ดังนั้น ข่าวที่นาย Michael รายงานจึงไม่สามารถฟังได้ว่าเป็นข้อเท็จจริง แต่เป็นเพียงความคิดเห็นของบุคคลเพียงบุคคลหนึ่งเท่านั้น