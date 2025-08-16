งานหิน! ‘ทรัมป์’ ถก ‘ปูติน’ ไร้ข้อตกลง ‘ยุติสงครามยูเครน’ แต่เผยผลลัพธ์ดี ลุ้น’เคียฟ-มอสโก’เจรจา

งานหิน! ‘ทรัมป์’ ถก ‘ปูติน’ ไร้ข้อตกลงยุติสงครามยูเครน แต่เผยผลลัพธ์ดี ลุ้น’เคียฟ-มอสโก’เจรจา
สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า การพบปะสุดยอดที่ถูกคาดหวังสูงระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐอเมริกา กับประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน ของรัสเซีย ในการเจรจาเพื่อหาทางยุติสงครามสู้รบระหว่างยูเครนกับรัสเซียที่ยืดเยื้อมานานนั้น ได้สิ้นสุดลงโดยที่ผู้นำทั้งสองไม่สามารถบรรลุความตกลงใดๆ ได้ หลังการพูดคุยหารือกันเป็นเวลาเกือบ 3 ชั่วโมง ที่เมืองแองเคอเรจ รัฐอะแลสกา ประเทศสหรัฐ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม แม้ผู้นำทั้งสองจะกล่าวว่าการเจรจาก่อผลลัพธ์ที่ดีก็ตาม
ในการปรากฎตัวสั้นๆ ต่อหน้าสื่อมวลชนหลังสิ้นเสร็จการหารือ ทรัมป์และปูตินกล่าวว่าพวกเขาทำให้มีความคืบหน้าในบางประเด็น แต่ไม่ได้ระบุชัดเจน ทั้งยังไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มหรือตอบคำถามใดๆ กับกลุ่มผู้สื่อข่าวที่โดยปกติทรัมป์จะพูดจาฉะฉาน แต่ครั้งนี้กลับเพิกเฉยต่อคำถามที่ถูกตะโกนถาม
โดยทรัมป์กล่าวเพียงว่า มีหลายประเด็นที่เราเห็นพ้องกัน ตนคิดว่ามี 2-3 เรื่องใหญ่ที่เราไม่สามารถตกลงกันได้ แต่เรามีความคืบหน้า
“ยังไม่มีข้อตกลง จนกว่าจะมีข้อตกลง” ทรัมป์กล่าวโดยยืนอยู่หน้าแบ็กดรอปที่มีข้อความว่า “มุ่งสู่สันติภาพ”
รอยเตอร์รายงานว่า การเจรจาในเบื้องต้นดูเหมือนจะยังไม่ก่อให้เกิดความคืบหน้าอย่างมีนัยสำคัญในการนำไปสู่การหยุดยิงในความขัดแย้งที่รุนแรงที่สุดในยุโรปในรอบ 80 ปี ซึ่งเป็นเป้าหมายที่ทรัมป์ตั้งไว้ก่อนหน้าการประชุมสุดยอดครั้งนี้ แต่การที่ได้นั่งพูดคุยแบบตัวต่อตัวกับประธานาธิบดีสหรัฐครั้งนี้ ก็ถือเป็นชัยชนะสำหรับปูติน ผู้ที่ถูกผู้นำชาติยุโรปแสดงท่าทีต่อต้านมาตั้งแต่รัสเซียเปิดฉากสงครามรุกรานยูเครนเต็มรูปแบบในปี 2022
หลังต่างฝ่ายต่างแยกย้ายเดินทางกลับ ทรัมป์ได้ให้สัมภาษณ์กับฟ็อกซ์นิวส์ว่า เขาจะชะลอการเก็บภาษีนำเข้ากับจีนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อน้ำมันจากรัสเซีย หลังจากมีความคืบหน้าในการเจรจากับปูติน ทั้งนี้ก่อนหน้านั้นทรัมป์ตั้งเป้าจะเก็บภาษีเพิ่มอีก 25% กับอินเดียที่เป็นประเทศผู้ซื้อน้ำมันดิบรัสเซียรายใหญ่อีกราย ส่วนหนึ่งของการขู่คว่ำบาตรมอสโกของทรัมป์ แต่จนถึงตอนนี้เขายังไม่ได้ดำเนินการ แม้ปูตินจะเพิกเฉยต่อเส้นตายการหยุดยิงที่ทรัมป์กำหนดไว้เมื่อต้นเดือนสิงหาคมนี้ก็ตาม
ในการให้สัมภาษณ์กับฟ็อกซ์นิวส์ ทรัมป์กล่าวแนะด้วยว่า อาจจะมีการพบปะเจรจาระหว่างปูตินกับประธานาธิบดีโวโลดิมีร์ เซเลนสกีของยูเครน ที่เขาอาจจะเข้าร่วมด้วย แต่ก็ไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่าใครจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมหรือจะเกิดขึ้นเมื่อใด
โดยทรัมป์กล่าวว่าเขาจะโทรศัพท์หาประธานาธิบดีเซเลนสกีและผู้นำชาติสมาชิกองค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ(นาโต) เพื่อแจ้งความคืบหน้าของการเจรจาที่อะแลสกาให้ได้รับทราบ
นอกจากนี้ทรัมป์ยังให้คะแนนการพบปะเจรจาสุดยอดกับปูตินในวันนี้10 คะแนนเต็มอีกด้วยจาก 1-10 คะแนน
ด้านปูตินไม่ได้เอ่ยถึงประธานาธิบดีเซเลนสกีเมื่อพูดคุยกับผู้สื่อข่าว หากแต่ปูตินกล่าวว่าเขาคาดว่ายูเครนและชาติพันธมิตรยุโรปจะยอมรับผลการเจรจาสหรัฐ-รัสเซียครั้งนี้อย่างสร้างสรรค์และจะไม่พยายามขัดขวางความก้าวหน้าใดๆ
“ผมคาดว่าข้อตกลงในวันนี้จะกลายเป็นจุดอ้างอิง ไม่เพียงแต่สำหรับการแก้ปัญหายูเครนเท่านั้น แต่ยังจะเป็นจุดเริ่มต้นของการฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับสหรัฐให้กลับมาเป็นแบบมืออาชีพและเน้นผลประโยชน์ร่วมกันอีกด้วย” ปูตินกล่าว ทั้งยังย้ำจุดยืนที่รัสเซียยืดถือมายาวนานว่า “ต้นตอความขัดแย้ง” ซึ่งรัสเซียอ้างเป็นสาเหตุหลักนั้น จะต้องถูกขจัดออกไปก่อน จึงจะสามารถบรรลุสันติภาพระยะยาวได้ นี่เป็นสัญญาณว่าปูตินยังไม่พร้อมสำหรับการหยุดยิง
ขณะที่ยังไม่มีปฏิกิริยาใดๆ จากยูเครนต่อการประชุมสุดยอดผู้นำสหรัฐ-รัสเซียครั้งนี้ที่เป็นการพบปะกันครั้งแรกของทรัมป์กับปูตินนับจากสงครามยูเครนเปิดฉากขึ้น
ทั้งนี้ยูเครนยืนกรานปฏิเสธที่จะมอบดินแดนใดๆ ของตนเองให้กับมอสโก และยังแสวงหาหลักประกันด้านความมั่นคงที่มีสหรัฐให้การสนับสนุน