ไม่ถึง 2 นาที! โจรปล้นร้านเพชร ในซีแอตเทิล กวาดเครื่องเพชร-นาฬิกาหรู เกือบ 64 ล้านบ. หนีลอยนวล
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม สำนักข่าวเอพีรายงานอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ตำรวจระบุว่า โจรกลุ่มหนึ่งได้ก่อเหตุปล้นร้านเพชรกลางวันแสกๆ กลางนครซีแอตเทิล ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันศุกร์(15 ส.ค.)ที่ผ่านมา โดยกวาดเอาเครื่องเพชร นาฬิกาหรู ทองคำ และของมีค่าอื่นๆ รวมมูลค่าราว 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเกือบ 64 ล้านบาท ไปได้ภายในเวลาเพียงราว 90 วินาที
คลิปวิดีโอจากกล้องวงจรปิดเผยให้เห็นกลุ่มโจร 4 คน สวมหน้ากากปกปิดใบหน้า ใช้ค้อนทุบประตูกระจกนิรภัยด้านหน้าร้าน ก่อนจะบุกเข้าไปและทุบตู้โชว์ 6 ตู้ภายในร้าน
หนึ่งในนั้นเป็นตู้โชว์นาฬิกาแบรนด์หรู Rolex มีมูลค่าราว 750,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 24.3 ล้านบาท และอีกตู้โชว์มีสร้อยคอประดับมรกต มูลค่า 125,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือเกือบ 3.9 ล้านบาท
ตำรวจเปิดเผยว่า หนึ่งในผู้ต้องสงสัยที่สวมหน้ากากได้ข่มขู่พนักงานด้วยสเปรย์ไล่หมีและปืนไฟฟ้า แต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้ โดยเจ้าหน้าที่ได้เข้าตอบสนองต่อเหตุการณ์ แต่คนร้ายสามารถขับรถหลบหนีไปได้ก่อน
ด้านนายจอช เมเนช เจ้าของร้านเพชรดังกล่าว เปิดเผยว่า พนักงานของเราทุกคนยังรู้สึกตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น เราคงต้องปิดร้านไปสักพัก พนักงานได้ทำความสะอาดเศษกระจกที่แตกเสร็จแล้วและกำลังตรวจสอบรายการทรัพย์สินที่สูญหายอย่างละเอียด