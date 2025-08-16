ผู้ว่าฯจ.บันเตียเมียนเจย อ้างทหารไทย บังคับคนเขมรออกจากบ้านตัวเอง ก่อนยึดพื้นที่ ชี้ละเมิดข้อตกลง
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม แขมร์ไทม์สรายงานว่า นายอม เรียเตรย ผู้ว่าการจังหวัดบันเตียเมียนเจยของกัมพูชา กล่าวกับผู้สื่อข่าวกัมพูชาและผู้สื่อข่าวต่างชาติ โดยอ้างว่าทหารไทยได้บังคับให้ชาวกัมพูชาจำนวน 12 ครอบครัว รวมทั้งสิ้น 59 คน ออกจากบ้านเรือนของตนเองในตำบลโอเบยโจน จังหวัดบันเตียเมียนเจย ทั้งยังได้ทำลายรั้วบ้านของพวกเขาและเข้ายึดครองดินแดนของกัมพูชาด้วยการวางลวดหนามและยางรถยนต์
“ชาวบ้านจากหมู่บ้านจกเชย์และเปรยจาน ถูกกดดันให้ต้องออกจากที่พักอาศัยของตนเองในขณะที่กองกำลังทหารไทยรุกเข้ามาในดินแดนของกัมพูชา บางกรณีพวกเขาได้รื้อถอนรั้วของชาวบ้านทิ้ง ก่อนจะวางรั้วลวดหนามของตนเองดินแดนกัมพูชา ซึ่งเป็นการละเมิดข้อตกลงที่มีอยู่” ผู้ว่าการจังหวัดบันเตียเมียนเจยกล่าวกับผู้สื่อข่าวในระหว่างการตรวจเยี่ยมพื้นที่
ผู้ว่าการจังหวัดบันเตียเมียนเจยกล่าวอีกว่า กองกำลังทหารไทยเริ่มบังคับชาวกัมพูชาให้ออกจากบ้านและทำการวางลวดหนามและยางรถยนต์ในดินแดนของกัมพูชามาตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม และในจำนวนชาวบ้านที่ถูกบังคับให้ออกจากบ้านของพวกเขานั้นมีผู้พิการ 4 คน และหญิงตั้งครรภ์ 2 คนรวมอยู่ด้วย
