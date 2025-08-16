‘ฮุน มาเนต’ ยินดีผลถก ‘อาร์บีซี’ ชี้สองฝ่ายมุ่งปฏิบัติตามข้อตกลง ยันเขมรให้ความสำคัญ เก็บกู้ทุ่นระเบิด

‘ฮุน มาเนต’ ยินดีผลถก ‘อาร์บีซี’ ทัพกัมพูชา ชี้สองฝ่ายมุ่งปฏิบัติตามข้อตกลง ยันเขมรให้ความสำคัญ เก็บกู้ทุ่นระเบิด
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม นายฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา โพสต์เฟซบุ๊กเป็นข้อความสั้น ระบุแสดงความยินดีต่อผลลัพธ์เชิงบวกที่ออกมาจากการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค (RBC) กัมพูชา-ไทย สมัยวิสามัญ ระหว่างกองทัพภาคที่ 3 ของกัมพูชา กับกองบัญชากองกำลังป้องกันจันทบุรี-ตราดของไทย เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2568
ขณะเดียวกันกองทัพภาคที่ 3 ของกัมพูชา ได้เผยแพร่แถลงการณ์ของผลการประชุมของ RBC กัมพูชา-ไทย ออกมาเช่นกัน ซึ่งมีใจความโดยสรุปว่า ทั้งสองฝ่ายมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามผลของการประชุมระหว่างนายฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา กับนายภูมิธรรม เวชยชัย รักษาการนายกรัฐมนตรีของไทย ที่จัดขึ้นที่เมืองปุตราจายา ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2568 อีกทั้งยืนยันในความมุ่งมั่นของทั้งสองประเทศที่จะปฏิบัติตามผลลัพธ์ของการประชุมคณะกรรมการชายแดนร่วม(จีบีซี)สมัยวิสามัญ ในกรุงกัวลาลัมเปอร์ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2568
นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะรักษาการติดต่อสื่อสารอย่างสม่ำเสมอระหว่างกองทัพทุกภาคส่วน ภูมิภาคและหน่วยงานต่างๆ ตามแนวชายแดนกัมพูชา-ไทย และมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาโดยสันติและหลีกเลี่ยงการปะทะกัน ทั้งสองฝ่ายยังตกลงในหลักการที่จะจัดตั้งกลุ่มประสาน(CG) เพื่อสนับสนุนการติดต่อสื่อสารกันในทุกระดับ รวมถึงระหว่างผู้บัญชาการ คณะทำงานประสานงานชายแดน กองกำลังในพื้นที่ชายแดน และหน่วยปฏิบัติการต่างๆ ตามแนวชายแดนกัมพูชา-ไทย โดยมุ่งหมายที่จะแก้ปัญหาทั้งหมดอย่างสันติและหลีกเลี่ยงการปะทะ
ในระหว่างการประชุมกัมพูชายังยืนยันถึงความสำคัญของการผลักดันการเก็บกู้กับระเบิดเพื่อมนุษยธรรม โดยชี้ว่าความคืบหน้าขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงอย่างเต็มรูปแบบและทำให้ตามแนวชายแดนกลับสู่ปกติ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการหลอกลวงออนไลน์ กัมพูชาเน้นย้ำว่าได้ให้ความสำคัญกับปัญหานี้อย่างจริงจังเช่นเดียวกับอาชญากรรมข้ามชาติอื่นๆ กัมพูชาดำเนินความพยายามอย่างมีนัยสำคัญในการต่อสู้กับปัญหาเหล่านี้ โดยทำงานร่วมกับอาเซียนและหุ้นส่วนระหว่างประเทศอื่นๆ และบรรลุผลอย่างจับต้องได้ โดยกัมพูชาและไทยได้ร่วมมือกันจัดการกับปัญหาการหลอกลวงออนไลน์และปัญหานี้สามารถหารือกันเพิ่มเติมได้ในการประชุมจีบีซีที่กำลังจะมีขึ้น
ถ้อยแถลงดังกล่าวระบุอีกว่า ในความพยายามที่จะทำให้สถานการณ์ตามแนวชายแดนกลับสู่ภาวะปกติ กัมพูชาเรียกร้องอย่างแข็งขันให้ทั้งสองฝ่ายพิจารณามาตรการที่จำเป็นและปฏิบัติได้จริงเพื่อทำให้ความสัมพันธ์ในทุกด้านระหว่างกันกลับคืนสู่ปกติโดยเร็ว ซึ่งสิ่งนี้จะช่วยส่งเสริมให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจกันและความเชื่อมั่น ในขณะเดียวกันจะช่วยลดผลกระทบที่เป็นอันอันตรายต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในทั้งสองประเทศด้วย
