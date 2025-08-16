‘ทรัมป์’ อ้าง ‘สี จิ้นผิง’ บอก จีนจะไม่บุกไต้หวัน ในขณะที่เขายังเป็นปธน.สหรัฐ
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐอเมริกา กล่าวในการให้สัมภาษณ์ในรายการ “สเปเชียล รีพอร์ต” ทางสถานีโทรทัศน์ฟ็อกซ์นิวส์ ก่อนหน้าที่ทรัมป์จะพบปะเจรจากับประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน ของรัสเซีย ในการหาทางยุติสงครามยูเครน ที่รัฐอะแลสกา เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม โดยทรัมป์กล่าวอ้างว่า ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีน บอกกับเขาว่า จีนจะไม่บุกไต้หวัน ในขณะที่เขายังคงอยู่ในตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐ
“ผมจะบอกคุณให้ เรื่องนี้มันคล้ายกันมากกับสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างประธานาธิบดีสี จิ้นผิงของจีน กับไต้หวัน แต่ผมไม่เชื่อว่าจะมีทางที่มันจะเกิดขึ้นได้ ตราบที่ผมยังอยู่ เราจะได้เห็นกัน” ทรัมป์กล่าว และว่านายสีบอกกับเขาว่า “จะไม่มีวันทำสิ่งนั้น ตราบใดที่คุณยังเป็นประธานาธิบดี” ประธานาธิบดีสีบอกกับผมอย่างนั้น ซึ่งผมตอบกลับว่า ผมซาบซึ้งมาก แต่ผู้นำจีนก็พูดอีกว่าเขาอดทนมากและจีนก็อดทนมาก”
ทั้งนี้ทรัมป์และสี จิ้นผิง ได้พูดคุยทางโทรศัพท์อย่างเป็นทางการครั้งแรกในวาระดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสมัยที่ 2 ของทรัมป์เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ทรัมป์ยังกล่าวในเดือนเมษายนด้วยว่า สี จิ้นผิงได้โทรหาเขา แต่ไม่ได้ระบุว่าโทรมาเมื่อใด
ด้านสถานทูตจีนในกรุงวอชิงตันกล่าวในวันเดียวกัน โดยระบุถึงประเด็นไต้หวันว่าเป็นเรื่องสำคัญและมีความอ่อนไหวอย่างมากในความสัมพันธ์จีน-สหรัฐ
โดยนายหลิว เผิงหยู โฆษกสถานทูตจีนในกรุงวอชิงตัน กล่าวว่า รัฐบาลสหรัฐควรยึดมั่นในหลักการจีนเดียวและแถลงการณ์ร่วมจีน-สหรัฐทั้ง 3 ฉบับ ในการจัดการกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับไต้หวันอย่างรอบคอบ และปกป้องความสัมพันธ์จีน-สหรัฐ รวมถึงสันติภาพและเสถียรภาพในช่องแคบไต้หวันอย่างจริงจัง
ทั้งนี้จีนยืนยันในสิทธิอธิปไตยเหนือดินแดนไต้หวันว่าเป็นส่วนหนึ่งของจีน และให้คำมั่นว่าจะรวมไต้หวันเป็นหนึ่งเดียวกับจีนแม้อาจจำเป็นต้องใช้กำลังก็ตาม แม้ไต้หวันจะปฏิเสธการกล่าวอ้างสิทธิอธิปไตยดังกล่าวของจีนมาโดยตลอด