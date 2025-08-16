ปากีฯสุดอ่วม ฝนถล่มหนัก-น้ำท่วมฉับพลัน ดับแล้วกว่า 300 ฮ.ตก เหตุเจออากาศเลวร้าย ดับอีก 5
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม สำนักข่าวรอยเตอร์อ้างเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นปากีสถานรายงานว่า มีผู้เสียชีวิตแล้วมากกว่า 300 ราย หลังจากฝนตกกระหน่ำอย่างหนักและน้ำท่วมรุนแรงถล่มภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศปากีสถานในช่วง 2 วันนี้ และคาดการณ์ว่าจะยังคงมีฝนตกหนักต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 21 สิงหาคม
สำนักงานจัดการภัยพิบัติจังหวัดรายงานว่า พายุฝนถล่มหนัก ก่อน้ำท่วมฉับพลันรุนแรง ทั้งยังมีฟ้าผ่าและดินถล่ม ทำให้อาคารสิ่งปลูกสร้างหลายแห่งทรุดถล่มลงจนกลายเป็นช่วงเวลาที่อันตรายที่สุดของฤดูมรสุมในปีนี้ของปากีสถาน โดยในเช้าวันเสาร์(16 ส.ค.) มีการยืนยันผู้เสียชีวิตแล้ว 307 ราย และยังมีผู้สูญหายอีกจำนวนหนึ่งในพื้นที่ภูเขาและเนินเขาของแคว้นไคเบอร์ปัคตูนควาของปากีสถาน
เขตบูเนอร์ ที่อยู่ห่างจากกรุงอิสลามาบัด อันเป็นเมืองหลวง ไปประมาณ 3 ชม.ครึ่งโดยการขับรถนั้น เป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุด โดยมีผู้เสียชีวิต 184 ราย และโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ตลอดจนพืชผลการเกษตรได้รับความเสียหายหนักเป็นวงกว้าง
ผู้ประสบภัยที่รวมถึงเด็กและผู้หญิงอีกหลายคนยังคงติดอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมในเขตบูเนอร์ ซึ่งพบศพผู้เสียชีวิตแล้ว 93 ราย
ในพื้นที่อย่างเขตชางลา หลังคาอาคารหลังหนึ่งถล่มลงมาเนื่องจากต้านทานแรงน้ำฝนถล่มไม่ไหว เหตุดังกล่าวทำให้มีผู้เสียชีวิต 34 ราย
นายชาฮับ อาลี ชาห์ ผู้ว่าการจังหวัดกล่าวว่า ได้มีการส่งเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่น้ำท่วมแล้ว พร้อมกับประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้น ขณะที่กำลังตั้งศูนย์แพทย์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม รวมถึงการจัดเตรียมอาหารและความช่วยเหลือต่างๆ ให้กับครอบครัวผู้ประสบภัยด้วย
เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ยังเกิดเหตุเฮลิคอปเตอร์กู้ภัยของปากีสถานประสบเหตุตก เนื่องจากเผชิญกับสภาพอากาศเลวร้าย จนเป็นผลให้ทีมกู้ภัย 5 คนที่อยู่บนเฮลิคอปเตอร์ลำดังกล่าวเสียชีวิตทั้งหมด