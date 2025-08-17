ทัพอิสราเอล เตรียมย้ายปชช.ไปตอนใต้ฉนวนกาซา เปิดทางส่งที่พักพิง ก่อนเริ่มยึดกาซา ซิตี้
สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า กองทัพอิสราเอลได้ประกาศเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม ว่าจะมีการแจกจ่ายเต็นท์และอุปกรณ์เอาไว้พักพิงอื่นๆ ให้กับชาวกาซานับตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคมเป็นต้นไป ก่อนที่จะย้ายชาวกาซาออกไปจากพื้นที่สู้รบไปยังตอนใต้ของฉนวนกาซาเพื่อความปลอดภัย ก่อนหน้าที่อิสราเอลจะเปิดปฏิบัติการเข้าควบคุมกาซา ซิตี้ ซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยที่ใหญ่ที่สุดในฉนวนกาซา โดยอ้างว่าเป็นฐานที่มั่นสุดท้ายของกลุ่มฮามาส
นายกรัฐมนตรีเบนจามิน เนทันยาฮูของอิสราเอลระบุเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม ว่าก่อนที่อิสราเอลจะเปิดปฏิบัติการในกาซา ซิตี้ พลเรือนจะต้องอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยออกจากกาซา ซิตี้ ล่าสุด กองทัพอิสราเอลเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมว่าองค์การสหประชาชาติ (ยูเอ็น) และองค์กรบรรเทาทุกข์ระหว่างประเทศอื่นๆ จะส่งอุปกรณ์พักพิงให้กับชาวกาซาผ่านด่านเคเรม ชาลอม หลังเจ้าหน้าที่ความมั่นคงของอิสราเอลทำการตรวจสอบสิ่งของต่างๆ ก่อน
อย่างไรก็ตาม กองทัพอิสราเอลไม่ได้ให้รายละเอียดว่าอุปกรณ์พักพิงต่างๆ จะเพียงพอต่อประชากรกาซา ซิตี้ที่มีอยู่ประมาณ 1 ล้านคนพร้อมกับทั้งหมดหรือไม่ รวมถึงไม่ได้บอกว่าจะมีการย้ายพลเรือนในกาซาไปอยู่ในทางตอนใต้ของฉนวนกาซานั้นหมายถึงเมืองราฟาห์ที่ติดกับพรมแดนอียิปต์หรือไม่
โฆษกสำนักงานเพื่อการประสานงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติ (OCHA) แสดงความกังวลต่อแผนการของอิสราเอลที่จะย้ายผู้คนไปยังตอนใต้ของกาซา โดยบอกว่าจะยิ่งสร้างความเจ็บปวดให้กับประชาชน ทางยูเอ็นเตือนว่าสถานการณ์ด้านมนุษยธรรมที่เลวร้ายต่อหลายพันครอบครัวอาจย่ำแย่ลงถึงขีดจำกัดหากอิสราเอลยังมุ่งปฏิบัติการในกาซา ซิตี้ ขณะที่เจ้าหน้าที่ปาเลสไตน์บอกว่าไม่มีที่ใดในกาซาที่ปลอดภัย แต่ทาง OCHA ยินดีที่อิสราเอลยอมรับว่าที่พักพิงกำลังมีความจำเป็นอย่างมากในกาซา และเปิดทางให้มีการส่งเต็นท์และอุปกรณ์พักพิงอื่นๆ เข้าไปในกาซาอีกครั้ง
ด้านอิสราเอล คัตซ์ รัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลกล่าวเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม ว่าแผนการบุกกาซา ซิตี้รอบใหม่กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณารายละเอียดต่างๆ ในตอนนี้ แต่กองทัพอิสราเอลได้เพิ่มปฏิบัติการมากขึ้นในบริเวณโดยรอบกาซา ซิตี้ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา