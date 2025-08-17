อินโดระทึก! แผ่นดินไหว 6.0 เขย่าสุลาเวสี บาดเจ็บ 29 ยังไร้ยอดดับ
สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 6.0 แมกนิจูดที่บริเวณจังหวัดสุลาเวสีกลาง ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อเช้าวันที่ 17 สิงหาคม ส่งผลให้ผู้คนบาดเจ็บจำนวนหนึ่ง แต่ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต
สำนักงานบรรเทาภัยพิบัติของอินโดนีเซียระบุว่า เหตุแผ่นดินไหวดังกล่าวเกิดขึ้นที่ระดับความลึก 10 กิโลเมตรใต้พื้นดิน ทำให้เมืองโปโซ รีเจนซีและบริเวณโดยรอบได้รับแรงสั่นสะเทือน เหตุแผ่นดินไหวทำให้มีผู้บาดเจ็บ 29 ราย โดยในจำนวนนี้ 2 รายอาการสาหัส
ทั้งนี้ อินโดนีเซียตั้งอยู่ในบริเวณ วงแหวนแห่งไฟ ที่มีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นบ่อยครั้ง