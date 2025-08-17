สหรัฐ ระงับออกวีซ่าเยี่ยมเยียนให้ชาวกาซา ปิดโอกาสปาเลสไตน์เดินทางรักษาตัว
สำนักข่าวรอยเตอร์และบีบีซีรายงานว่า เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม กระทรวงต่างประเทศสหรัฐได้ระงับการออกวีซ่าเยี่ยมเยียนทุกประเภทให้กับผู้เดินทางจากฉนวนกาซา เพื่อทำการทบทวนระบวนการการออกวีซ่าที่อนุญาตให้บุคคลเข้าประเทศเพื่อรับการรักษาพยาบาลได้เป็นการชั่วคราว ซึ่งมีการออกให้กับบุคคลจำนวนหนึ่งในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา
ข้อมูลบนเว็บไซต์ของกระทรวงต่างประเทศสหรัฐระบุว่า ทางการสหรัฐได้ออกวีซ่าเยี่ยมเยียนประเภท B1/B2 ที่อนุญาตให้ชาวต่างชาติมารักษาพยาบาลในสหรัฐอเมริกาได้ ให้กับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางขององค์การบริหารปาเลสไตน์จำนวนมากกว่า 3,800 คนในปี 2025 โดยมีการออกวีซ่าดังกล่าว 640 คนในเดือนพฤษภาคม
ผู้ที่ถือหนังสือเดินทางขององค์การบริหารปาเลสไตน์คือพลเมืองที่อาศัยอยู่ในเขตเวสต์แบงก์และฉนวนกาซา แต่การระงับออกวีซ่าเยี่ยมเยียนให้กับผู้ที่มาจากฉนวนกาซานี้มีขึ้นหลังลอว์รา ลูเมอร์ นักเคลื่อนไหวฝ่ายขวาจัดและพันธมิตรของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐ ได้ออกมากล่าวเมื่อวันที่ 15 สิงหาคมที่ผ่านมาว่ามีชาวปาเลสไตน์จำนวนหนึ่งทำการลี้ภัยเข้ามาในสหรัฐอเมริกาในเดือนนี้
คำกล่าวของลูเมอร์ทำให้สมาชิกพรรครีพับลิกันบางส่วนไม่พอใจ อาทิ ชิป รอย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากรัฐเท็กซัสที่กล่าวว่าจะสอบถามในเรื่องนี้ ขณะที่แรนดี้ ไฟน์ สมาชิกสภาล่างจากรัฐฟลอริดาบอกว่าเรื่องดังกล่าวเป็นความเสี่ยงต่อความมั่นคงของประเทศ ด้านสภาความสัมพันธ์อิสลาม-อเมริกันประณามเรื่องดังกล่าว โดยบอกว่าเป็นสัญญาณล่าสุดของความโหดร้ายของรัฐบาลทรัมป์
ด้านกองทุนบรรเทาทุกข์เด็กชาวปาเลสไตน์โจมตีคำสั่งระงับออกวีซ่าให้ชาวกาซาว่าเป็นการปฏิเสธไม่ให้เด็กที่เจ็บป่วยในกาซาเข้าถึงการรักษาทางการแพทย์ในสหรัฐอเมริกา