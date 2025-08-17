อัครราชทูตญี่ปุ่น ย้ำ สนับสนุนการเจรจา มุ่งร่วมมือเก็บกู้ทุ่นระเบิด หลังร่วมลงพื้นที่ศรีสะเกษ
เมื่อวันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม นายนิชิโอะกะ ทัตสึชิ รองหัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูต, อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ได้เข้าร่วมกับคณะผู้แทนทางการทูตเข้าสังเกตการณ์พื้นที่ใกล้ชายแดนกัมพูชาในจังหวัดศรีสะเกษ
นายนิชิโอะกะกล่าวหลังจากการลงพื้นที่สังเกตการณ์ ซึ่งมีเนื้อความดังนี้ “ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งอีกครั้งต่อผู้เสียชีวิตจากการปะทะกันทางทหารในครั้งนี้ และขอแสดงความห่วงใยไปยังผู้บาดเจ็บ ผู้ที่สูญเสียขาจากการเหยียบทุ่นระเบิด และผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากการสู้รบทุกท่าน”
นายนิชิโอะกล่าวอีกว่า “ในวันนี้ได้ลงพื้นที่สังเกตการณ์ความเสียหายจากทุ่นระเบิดและกระบวนการเก็บกู้ทุ่นระเบิด พร้อมทั้งรับฟังรายงานจากเจ้าหน้าที่ ในฐานะประธานการประชุมรัฐภาคี ของอนุสัญญาออตตาวา พ.ศ. 2568 ประเทศญี่ปุ่นมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการหารือและการเจรจากับประเทศที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังได้รับรายงานว่ายานพาหนะและเครื่องมือที่สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยได้มอบให้แก่องค์กรเก็บกู้ทุ่นระเบิดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา สามารถนำมาใช้ประโยชน์ และยืนยันกับผู้ที่เกี่ยวข้องว่าจะให้ความร่วมมือต่อจากนี้ไปอีกด้วย คาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะไม่มีเหตุการณ์ความสูญเสียจากทุ่นระเบิดเกิดขึ้นมากไปกว่านี้ และปรารถนาให้สถานการณ์ในพื้นที่กลับสู่ความสงบสุขอีกครั้งในเร็ววัน ผ่านการปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงอย่างจริงจัง”