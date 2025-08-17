กัมพูชาโว โลกกำลังได้ยินเขมรเรียกร้องสันติภาพ วอนปชช.เชื่อมั่นผู้นำ ระวังข่าวปลอม
สำนักข่าวเฟรชนิวส์ของกัมพูชารายงานว่า นายเพน โบนา รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าโฆษกรัฐบาลกัมพูชา กล่าวแถลงข่าวเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม ว่าโลกกำลังได้ยินเสียงเรียกร้องของกัมพูชาที่มุ่งหวังให้เกิดสันติภาพและความยุติธรรม ซึ่งชี้ถึงผลงานการทูตเชิงรุกของรัฐบาลกัมพูชาที่บวกกับความรักชาติของชาวกัมพูชา
นายเพนกล่าวว่า เสียงของผู้นำกัมพูชาและประชาชนในประเทศที่เรียกร้องสันติภาพไปยังประชาคมระหว่างประเทศและผู้นำโลก พร้อมกับวิงวอนให้พวกเขามองเห็นความจริงในความขัดแย้งบริเวณชายแดนระหว่างไทยและกัมพูชา
“ในฐานะประเทศที่มีอารยธรรมสูง ผมขอให้ชาวกัมพูชาใช้ความอดกลั้น รักษาเกียรติและวุฒิภาวะ รวมถึงเชื่อมั่นในผู้นำของเราในการได้มาซึ่งสันติภาพและปกป้องอธิปไตย บูรณภาพแห่งดินแดน” นายเพนกล่าว
ส่วนในเรื่องข่าวปลอม นายเพนขอให้ชาวกัมพูชาทั้งในประเทศและต่างประเทศระมัดระวังการเผยแพร่ข่าวปลอมในโซเชียลมีเดียและสำนักข่าวต่างๆ เพราะถือเป็นการทำลายชื่อเสียงของผู้นำกัมพูชาและประเทศโดยรวม พร้อมทั้งขอให้ชาวกัมพูชาติดตามข่าวที่เป็นทางการจากผู้นำกัมพูชาหรือทีมโฆษกรัฐบาล