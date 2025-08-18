ระทึก! ไฟไหม้อาคารในย่านโดทงโบริของโอซาก้า จนท.เร่งควบคุมเพลิง
สำนักข่าวโยมิอูริ ชิมบุนของญี่ปุ่นรายงานว่า เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่อาคารแห่งหนึ่งสูง 7 ชั้นในเขตมินามิ ย่านโดทงโบริ ซึ่งเป็นย่านท่องเที่ยวชื่อดังยอดนิยมในนครโอซาก้าของญี่ปุ่น เมื่อเช้าวันที่ 18 สิงหาคม
เพลิงไหม้เกิดขึ้นที่บริเวณชั้นล่างของอาคารแห่งหนึ่งเมื่อเวลาประมาณ 09:50 น. ตามเวลาท้องถิ่น ก่อนที่ไฟจะเริ่มลุกลามไปยังอาคารติดกันและเจ้าหน้าที่หน่วยดับเพลิงนครโอซาก้ากำลังเร่งควบคุมเพลิงไหม้
ตำรวจและสำนักงานดับเพลิงโอซาก้าระบุว่า เหตุเพลิงไหม้ดังกล่าวมีผู้บาดเจ็บหลายคน หลังสูดดมควันไหม้เข้าไป ทั้งนี้ สื่อญี่ปุ่นยังไม่ได้ระบุสาเหตุของเพลิงไหม้ในครั้งนี้ว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร