ทรัมป์ยันชัด ยูเครนจะไม่ได้เข้าร่วมนาโต เซเลนสกี-ผู้นำยุโรปจ่อร่วมถกทำเนียบขาว
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐ ระบุว่า ประธานาธิบดีโวโลดิมีร์ เซเลนสกี ของยูเครน สามารถยุติสงครามกับรัสเซียได้หากเขาต้องการ แต่เงื่อนไขหนึ่งของข้อตกลงสันติภาพคือยูเครนจะไม่เข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ (นาโต)
คำพูดดังกล่าวของทรัมป์มีขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงก่อนที่เขาจะพบกับเซเลนสกีที่ทำเนียบขาว โดยทรัมป์ยังย้ำด้วยว่าจะไม่มีการทวงคืนคาบสมุทรไครเมีย ซึ่งรัสเซียผนวกเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของประเทศโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่ปี 2014
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม ทรัมป์ได้เข้ารวมการประชุมสุดยอดกับประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน ของรัสเซีย ที่อะแลสกา ซึ่งทำให้ทรัมป์ยกเลิกข้อเรียกร้องให้มีการหยุดยิง โดยหันมาเรียกร้องให้มีการจัดทำข้อตกลงสันติภาพถาวรแทน
นายสตีฟ วิทคอฟฟ์ ผู้แทนพิเศษของสหรัฐที่มีบทบาทสำคัญในการเจรจาสันติภาพระหว่างรัสเซีย-ยูเครน เปิดเผยเมื่อวันที่ 17 สิงหาคมว่า ปูตินตกลงถึงความเป็นไปได้ที่จะให้สหรัฐและยุโรปรับประกันความมั่นคงของยูเครน ด้วยการจัดทำข้อตกลงด้านความมั่นคงแบบเดียวกับนาโตสำหรับยูเครน
ทรัมป์โพสต์บน Truth Social เมื่อคืนวันอาทิตย์ว่า “ประธานาธิบดีเซเลนสกีแห่งยูเครนสามารถยุติสงครามกับรัสเซียได้เกือบจะในทันที หากเขาต้องการ หรือเขาจะสู้ต่อก็ได้
จำได้ไหมว่าเรื่องมันเริ่มต้นอย่างไร ไครเมียที่โอบามายกให้ไปเมื่อ 12 ปีก่อน โดยไม่มีการยิงปืนแม้แต่นัดเดียว จะไม่มีวันได้กลับมา! และยูเครนจะไม่มีวันเข้าร่วมนาโตโดยยูเครน บางสิ่งไม่เคยเปลี่ยน!!!”
ก่อนหน้าที่ทรัมป์กลับมาดำรงตำแหน่งสมัยที่ 2 ในเดือนมกราคม ชาติสมาชิกนาโตได้เห็นพ้องกันถึง “เส้นทางที่ไม่อาจย้อนกลับได้” ของยูเครนในการเป็นสมาชิกนาโต
มาร์ก รุตเทอ เลขาธิการนาโต พร้อมด้วยผู้นำยุโรปหลายคน อาทิ เซอร์เคียร์ สตาร์เมอร์ นายกรัฐมนตรีอังกฤษ นายเอ็มมานูเอล มาครง ประธานาธิบดีฝรั่งเศส จอร์เจีย เมโลนี นายกรัฐมนตรีอิตาลี ฟรีดริช เมิร์ซ นายกรัฐมนตรีเยอรมนี อเล็กซานเดอร์ สตับ ประธานาธิบดีฟินแลนด์ และเออร์ซูลา ฟอน แดร์ เลเยน ประธานคณะกรรมาธิการยุโรป จะเข้าร่วมการหารือที่กรุงวอชิงตันด้วย แม้ไม่แน่ชัดว่ามีกี่คนจะได้ไปทำเนียบขาว
ด้านทรัมป์ระบุว่า “พรุ่งนี้เป็นวันสำคัญที่ทำเนียบขาว ไม่เคยมีผู้นำยุโรปมากันพร้อมหน้ามากขนาดนี้มาก่อน เกียรติอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับพวกเขา!!!”
การที่ผู้นำประเทศจำนวนมากเดินทางข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกโดยแทบไม่มีเวลาเตรียมตัวเพื่อเข้าร่วมการประชุมที่เรียกได้ว่า เป็นการประชุมเกี่ยวกับวิกฤตการณ์สงคราม ดูเหมือนจะไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในโลกยุคปัจจุบัน ซึ่งตอกย้ำถึงความเสี่ยงที่สูงมาก
แหล่งการทูตระบุว่าผู้นำยุโรปกังวลว่า ทรัมป์อาจกดดันให้เซเลนสกียอมรับเงื่อนไข หลังจากที่ยูเครนไม่ได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมระหว่างทรัมป์-ปูตินบนแผ่นดินสหรัฐ เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา
นายมาร์โก รูบิโอ รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐ ให้สัมภาษณ์กับ CBS ว่า แนวคิดที่ว่าเซเลนสกีอาจถูกทรัมป์บังคับให้รับข้อตกลงสันติภาพนั้นเป็นเรื่องไร้สาระที่สื่อสร้างขึ้น
ผู้นำนาโตยังพยายามเลี่ยงไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยการเยือนทำเนียบขาวของเซเลนสกีเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ที่จบลงอย่างกะทันหันจากการโต้เถียงกับทรัมป์และรองประธานาธิบดีเจดี แวนซ์ ซึ่งทรัมป์ยังได้กล่าวหาว่า เซเลนสกีกำลังเล่นพนันกับสงครามโลกครั้งที่ 3