ชาวยิวลงถนนประท้วงทั่วอิสราเอล ร้อง ‘เนทันยาฮู’ จบสงครามกาซา พาตัวประกันกลับบ้าน
สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า ชาวอิสราเอลหลายพันคนออกมาประท้วงในหลายเมืองทั่วประเทศอิสราเอลในวันอาทิตย์ที่ 17 สิงหาคม เพื่อแสดงความสนับสนุนครอบครัวของตัวประกันอิสราเอลในการเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีเบนจามิน เนทันยาฮูให้ยุติสงครามในฉนวนกาซาและนำตัวประกันที่ยังเหลืออยู่ให้กลับมาจากฉนวนกาซา ท่ามกลางแรงผลักดันของเนทันยาฮูให้เข้ายึดกาซา ซิตี้ ซึ่งในพื้นที่ขนาดใหญ่แห่งสุดท้ายที่อิสราเอลยังไม่ได้เข้าควบคุม
กลุ่มผู้ประท้วงต่างโบกธงชาติอิสราเอลและถือรูปตัวประกันที่ยังไม่ได้รับการปล่อยตัวจากกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซา หลายคนปิดถนนและทางหลวง รวมถึงเส้นทางหลักระหว่างนครเยรูซาเลมและกรุงเทลอาวีฟ บริษัทรวมถึงสถาบันต่างๆ บางแห่งได้อนุญาตให้พนักงานของตัวเองเข้าร่วมการประท้วงดังกล่าวได้ รวมถึงมีการประท้วงใหญ่ในกรุงเทลอาวีฟในค่ำวันเดียวกัน
หนึ่งในผู้ที่ได้พบกับครอบครัวตัวประกันอิสราเอลคือ กัล กาด็อท นักแสดงสาวชาวอิสราเอลชื่อดัง แต่การเดินขบวนประท้วงทั่วประเทศถูกยุติเป็นการชั่วคราวในเวลา 16.00 น. หลังเกิดเสียงเตือนภัยทางอากาศดังขึ้นในกรุงเทลอาวีฟ เยรูซาเลม และอีกหลายเมือง แจ้งเตือนภัยจากขีปนาวุธที่ยิงมาจากเยเมนแต่ถูกยิงสกัดไว้ได้ ขณะที่ตำรวจอิสราเอลจับกุมผู้ประท้วงได้ 38 ราย หลังผู้ประท้วงที่ปิดทางหลวงมีการกระทบกระทั่งกับตำรวจ
นายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูของอิสราเอลกล่าวกับคณะรัฐมนตรีในวันเดียวกันว่า “ใครก็ตามที่ขอให้มีการยุติสงครามโดยยังไม่ได้เอาชนะกลุ่มฮามาสนั้น ไม่เพียงแต่จะทำให้จุดยืนของฮามาสหนักแน่นขึ้นแต่ยังชะลอการปล่อยตัวประกันที่ยังอยู่ในฉนวนกาซาให้ล่าช้าออกไปอีก รวมถึงยังทำให้เหตุการณ์เมื่อวันที่ 7 ตุลาคมจะเกิดซ้ำแล้วซ้ำอีก” เนทันยาฮูยืนยันว่ารัฐบาลอิสราเอลยังมุ่งมั่นที่จะสั่งการให้กองทัพเข้ายึดกาซา ซิตี้ โดยอ้างว่าเป็นแหล่งที่มั่นแห่งสุดท้ายของกลุ่มฮามาส
อย่างไรก็ตาม ชาวอิสราเอลจำนวนมากและครอบครัวตัวประกันอิสราเอลไม่เห็นด้วยกับแผนดังกล่าว เพราะกังวลว่าการบุกเข้ายึดกาซา ซิตี้อาจทำให้ชีวิต ความปลอดภัยของตัวประกันที่ยังเหลืออยู่ในฉนวนกาซาตกอยู่ในความเสี่ยงได้
ก่อนหน้านี้ ตัวประกันอิสราเอลที่ถูกจับกุมไปในฉนวนกาซาส่วนใหญ่ได้รับการปล่อยตัวจากการเจรจาทางการทูตและการหยุดยิง แต่การเจรจาหยุดยิงรอบล่าสุดระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสได้ล้มเหลวลงในเดือนกรกฎาคม หลังจุดยืนของทั้งสองฝ่ายยังห่าง โดยฮามาสยืนกรานว่าจะปล่อยตัวประกันหากอิสราเอลยุติสงคราม ส่วนอิสราเอลยืนกรานว่าฮามาสจะต้องวางอาวุธและลงจากอำนาจเท่านั้น โดยจนถึงตอนนี้ยังเหลือตัวประกันอิสราเอลในฉนวนกาซาจำนวน 50 ราย แต่เชื่อว่ามีเพียง 20 รายที่ยังมีชีวิตอยู่