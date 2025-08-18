ฮุนเซน เบรกคนเขมร ตั้งสติก่อนแบน โค้ก แนะ แวนด้า อดทนเพื่อประโยชน์ชาติ

ฮุนเซน เบรกคนเขมร ตั้งสติก่อนแบน โค้ก หลังถอดแวนด้าพ้นพรีเซ็ฯเนอต์ พร้อมขอ แวนด้า อดทนเพื่อประโยชน์ชาติ
จากกรณี ชาวกัมพูชา จุดกระแสแบน “โค้ก” หลังจาก บริษัทโคคา-โคล่า ได้ยุติสัญญาพรีเซ็นเตอร์ของ “แวนด้า” ล่าสุด “สมเด็จ ฮุนเซน” อดีตนายกรัฐมนตรีและประธานวุฒิสภากัมพูชา ได้ออกมาโพสต์เกี่ยวกับกรณีดังกล่าวระบว่า
“ขอให้พี่น้องประชาชนตั้งสติและใช้ความคิดอย่างรอบคอบ ก่อนอื่นเราต้องรู้ให้ชัดว่าบริษัทเลิกสัญญากับแวนด้าเพราะแวนด้ารักชาติหรือไม่ แม้โคคา-โคลาเป็นผลิตภัณฑ์อเมริกัน แต่ก็เป็นสินค้าของกัมพูชาด้วย เพราะผลิตในกัมพูชา โดยคนงานกัมพูชาเป็นผู้ทำงานและได้ประโยชน์ รายได้ภาษีก็เข้าสู่กัมพูชา ซึ่งช่วยให้เศรษฐกิจกัมพูชาเติบโต
หากบริษัทถอนตัวออกจากกัมพูชา กัมพูชาจะเป็นฝ่ายเสียหาย และศัตรูของเราจะเป็นฝ่ายได้ประโยชน์
ศัตรูของเราเคยต้องการโจมตีเศรษฐกิจเราตั้งแต่ต้น ทั้งขู่ตัดไฟฟ้า ตัดอินเตอร์เน็ต และหยุดขายน้ำมัน แต่เราก็เลิกซื้อจากพวกเขาแล้วเพื่อไม่ให้ถูกข่มขู่ซ้ำ
ถ้าโคคา-โคลา ผลิตในประเทศไทย คุณจะหยุดดื่มก็ได้ แต่ถ้าผลิตในกัมพูชา การบอยคอตเท่ากับเป็นการทำร้ายประเทศตัวเอง ทำให้คนกัมพูชาเสียงาน เสียรายได้ ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม และรัฐก็สูญเสียรายได้ภาษีด้วย
นอกจากเรื่องเศรษฐกิจ ยังมีอีกประเด็นที่สำคัญยิ่งกว่านั้น คือศัตรูกำลังพยายามผลักดันให้เรากลายเป็นศัตรูกับสหรัฐฯ ซึ่งจะสร้างปัญหาทางการทูต เศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนระหว่างกัมพูชากับสหรัฐฯ”
ทั้งนี้ ฮุนเซน ยังได้กล่าวถึง แวนด้า ที่ถูกยุติสัญญา และยังคงเงียบสนิทหลังเกิดเรื่อง โดยฮุนเซน ได้บอกว่า “ผมหวังว่าแวนด้าจะเข้าใจนะ แม้จะถูกยุติสัญญาด้วยเหตุผลใดก็ตาม แต่ควรอดทนเพื่อประโยชน์ของชาติ แวนด้าคือสัญลักษณ์ของจิตวิญญาณแห่งการเสียสละเพื่อประโยชน์ของชาติ”
ที่มา : ข่าวสด