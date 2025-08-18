ศาลฮ่องกง เปิดไต่สวน คำแถลงปิดคดี ‘จิมมี ไหล’ เจ้าพ่อสื่อเพื่อประชาธิปไตยฮ่องกง ละเมิดกม.ความมั่นคง
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม สำนักข่าวรอยเตอร์และเอพีรายงานว่า ศาลฮ่องกงได้เริ่มการพิจารณาข้อโต้แย้งปิดคดีของนายจิมมี ไหล มหาเศรษฐีเจ้าพ่อสื่อผู้ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยชาวฮ่องกง วัย 77 ปี ผู้ต้องหาในคดีที่เขาถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติที่อาจทำให้เขาเผชิญโทษจำคุกตลอดชีวิต หากถูกตัดสินว่ากระทำผิด
ในการไต่สวนคดีครั้งนี้ ศาลอนุญาตให้นายไหล ได้รับยาและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ เนื่องจากมีความกังวลเกี่ยวกับสุขภาพของนายไหลก่อนหน้านี้ที่เป็นผลให้มีการเลื่อนการไต่สวนคดีออกไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานอกเหนือจากเหตุปัจจัยด้านสภาพอากาศ
ทั้งนี้นายไหล เป็นผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์แอปเปิล เดลี ที่มักวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลอย่างหนักและปิดกิจการไปแล้ว ได้ถูกจับกุมในปี 2020 ภายใต้กฎหมายความมั่นคงแห่งชาติฮ่องกงที่บังคับใช้โดยจีนหลังเกิดการประท้วงใหญ่ต่อต้านรัฐบาลในฮ่องกงในปี 2019 โดยนายไหลถูกกล่าวหาว่าสมคบกับกองกำลังต่างชาติเพื่อก่ออันตรายต่อความมั่นคงชาติและสมรู้ร่วมคิดกับผู้อื่นในการเผยแพร่สิ่งพิมพ์ที่ปลุกปั่น
โดยอัยการกล่าวหาว่านายไหล ได้ร้องขอให้ต่างชาติ โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา ดำเนินการตอบโต้ปักกิ่งภายใต้ข้ออ้างของการต่อสู้เพื่อเสรีภาพและประชาธิปไตย แต่ในวันแรกของการให้การ นายไหลได้ปฏิเสธการกล่าวหาว่าเขาเคยขอให้นายไมก์ เพนซ์ รองประธานาธิบดีสหรัฐ และนายไมค์ ปอมเปโอ รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐในขณะนั้น ดำเนินการต่อต้านฮ่องกงและจีนในระหว่างการชุมนุมประท้วงใหญ่ฮ่องกงในปี 2019
คดีนี้ถูกจับตาอย่างกว้างขวางว่าเป็นบททดสอบเสรีภาพของสื่อมวลชนและความเป็นอิสระของกระบวนการตุลาการในศูนย์กลางการเงินของเอเชียแห่งนี้ ขณะที่รัฐบาลชาติตะวันตกส่วนหนึ่งในเรียกร้องให้ปล่อยตัวนายไหลในทันทีและแสดงความกังวลต่อสิทธิขั้นพื้นฐานในฮ่องกง
อย่างไรก็ดีขณะนี้ยังไม่ชัดเจนว่าศาลฮ่องกงจะมีคำตัดสินในคดีนี้เมื่อใด