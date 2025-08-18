ปากีสถานยันรับมือน้ำท่วมได้ ยังไม่ต้องให้ต่างชาติช่วย ยอดดับพุ่งกว่า 270
ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของปากีสถาน ซึ่งทำให้บ้านพังถล่มจำนวนมากเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 274 รายแล้ว ขณะที่ทางการออกมาปกป้องการรับมือสถานการณ์น้ำท่วม พร้อมยืนยันว่ายังไม่จำเป็นต้องขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศในเวลานี้
โมฮัมหมัด ซูฮาอิล โฆษกหน่วยกู้ภัยฉุกเฉินของปากีสถาน ระบุว่า พบศพเพิ่ม 54 รายในเขตบูนเนอร์ ซึ่งเป็นพื้นที่ภูเขาในจังหวัดไคเบอร์ ปัคตูนควา หลังฝนตกหนักและฝนฟ้าคะนองเฉียบพลันจากปรากฎการณ์ cloudburst จนทำให้เกิดน้ำท่วมรุนแรงเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา
ซูฮาอิลกล่าวว่า มีชาวบ้านที่ยังคงสูญหาย โดยการค้นหามุ่งเน้นไปยังพื้นที่ที่บ้านเรือนที่พังราบจากกระแสน้ำที่ไหลลงมาจากภูเขา พัดพาเอาก้อนหินขนดใหญ่พุ่งเข้าชนบ้านเรือนราวกับการระเบิด
เจ้าหน้าที่ยังเตือนว่าจะเกิดฝนตกหนักและดินถล่มเพิ่มเติมได้อีกไปจนถึงวันอังคาร พร้อมสั่งการให้หน่วยงานปกครองท้องถิ่นอยู่ในภาวะเฝ้าระวัง ฤดูมรสุมที่มีฝนตกหนักกว่าปกติเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน และคร่าชีวิตผู้คนไปแล้วกว่า 600 รายทั่วประเทศ
ขณะที่ฝนตกหนักและน้ำท่วมยังทำให้มีผู้เสียชีวิตอีกหลายสิบรายในพื้นที่แคชเมียร์ที่อยู่ใกล้เคียง
ในฝั่งแคชเมียร์ที่อยู่ภายใต้การปกครองของอินเดีย ซึ่งตั้งอยู่ตามแนวชายแดนตะวันออกเฉียงเหนือของปากีสถาน ฝนตกหนักทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันใน 2 หมู่บ้านที่เขตคาธัว ทำให้มีผู้เสียชีวิต 7 ราย ขณะที่ทีมกู้ภัยในหมู่บ้านโชซิติ ยังค้นหาผู้สูญหายอีกหลายสิบคน หลังพื้นที่ถูกน้ำท่วมฉับพลันเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ระหว่างพิธีแสวงบุญฮินดูประจำปี ซึ่งมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 60 ราย บาดเจ็บ 150 คน แต่มีผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือและรอดชีวิตกว่า 300 คน
ชาวบ้านในบูนเนอร์กล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ว่าไม่ได้แจ้งเตือนให้อพยพ หลังเกิดฝนตกหนักเฉียบพลัน ทำให้เกิดน้ำท่วมและดินถล่มที่รุนแรง โดยไม่มีการประกาศเตือนผ่านหอกระจายเสียงของมัสยิด ซึ่งเป็นวิธีการดั้งเดิมในพื้นที่ห่างไกล
ขณะที่รัฐบาลชี้แจงว่า แม้จะมีระบบเตือนภัยล่วงหน้า แต่ฝนที่ตกหนักในบูนเนอร์นั้นรุนแรงและเฉียบพลัน จนทำให้เกิดน้ำหลากก่อนที่ประชาชนจะได้รับแจ้งเตือน
พลเอกอินาม ไฮเดอร์ ประธานสำนักงานจัดการภัยพิบัติแห่งชาติ (NDMA) กล่าวในงานแถลงข่าวด่วนที่กรุงอิสลามาบัดว่า ปากีสถานกำลังประสบกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง อันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนับตั้งแต่ฤดูมรสุมเริ่มขึ้นในเดือนมิถุนายน ปากีสถานมีปริมาณน้ำฝนมากกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้านี้ถึง 50% พร้อมเตือนว่าอาจมีสภาพอากาศรุนแรงมากขึ้นตามมา โดยคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดทั้งเดือนนี้
หลายประเทศได้เสนอความช่วยเหลือมายังปากีสถาน แต่ไฮเดอร์กล่าวว่า ปากีสถานมีทรัพยากรเพียงพอ และขณะนี้ยังไม่ต้องการความช่วยเหลือจากต่างชาติ
ขณะที่อัสฟันดียาร์ ข่าน คัตตัก อธิบดีสำนักงานจัดการภัยพิบัติระดับจังหวัด กล่าวว่า ไม่มีระบบพยากรณ์อากาศใดในโลก ที่สามารถทำนายเวลาและสถานที่ที่ฝนฟ้าคะนองเฉียบพลันจะเกิดขึ้นได้อย่างแม่นยำ