อ่วม! ศาลออสซี่สั่งปรับแควนตัส 1.9 พันล้าน เลิกจ้างพนง.ช่วงโควิด
สำนักข่าวบีบีซีรายงานว่า ศาลยุติธรรมแห่งรัฐบาลกลางออสเตรเลียได้ปรับเงิน แควนตัส สายการบินประจำชาติออสเตรเลีย เป็นเงิน 90 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย หรือ 1,908 ล้านบาท จากการปลดพนักงานภาคสนามอย่างไม่เป็นธรรมกว่า 1,800 คนในปี 2020 ในช่วงการแพร่ระบาดโควิด-19
สหภาพแรงงานคมนาคมออสเตรเลีย ที่ยื่นฟ้องสายการบินแควนตัส ออกมายินดีกับคำตัดสินของศาล โดยบอกว่านี่เป็นการลงโทษบริษัทจ้างงานครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศ ยุติการต่อสู้ทางกฎหมายนาน 5 ปี และเป็นการคืนความยุติธรรมให้กับพนักงานที่รักการทำงานให้กับแควนตัสแต่ต้องสูญเสียตำแหน่งของตัวเองไป ขณะที่ผู้พิพากษาไมเคิล ลี กล่าวว่าเขาอยากให้การปรับเงินในครั้งนี้เป็นการป้องปรามไม่ให้บริษัทต่างๆ ทำเยี่ยงอย่าง
แควนตัสถูกฟ้องร้องจากการปลดพนักงานภาคสนามจำนวน 1,820 คนในปี 2020 โดยอ้างว่านี่เป็นมาตรการทางการเงินที่จำเป็นเพราะภาคการบินได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ผู้พิพากษาลีตั้งข้อสังเกตถึงวัฒนธรรมองค์กรของแควนตัสที่ใช้กลยุทธ์ทางกฎหมายที่ “ล่วงล้ำและไม่อ่อนข้อ” เป็นสัญญาณที่ชี้ว่าแควนตัสหาทางหลีกเลี่ยงการจ่ายเงินชดเชยให้กับพนักงานที่ถูกปลด และการปรับเงินแควนตัสเป็นการทำให้บริษัทต่างๆ หยุดคิดว่าจะหนีรอดไปได้จากการใช้กลยุทธ์เดียวกัน
ศาลออสเตรเลียสั่งให้แควนตัสจ่ายค่าปรับ 50 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย หรือ 1,056 ล้านบาท ให้กับสหภาพแรงงานคมนาคมโดยตรง ซึ่งทางสายการบินยินยอมที่จะจ่ายค่าปรับหลังศาลมองว่าการกระทำของแควนตัสตัสส่งผลเสียให้กับพนักงานอย่างแท้จริง
วาเนสซ่า ฮัดสัน ผู้บริหารของแควนตัส กรุ๊ปกล่าวว่า ทางสายการบินขออภัยต่อพนักงานภาคสนามทั้ง 1,820 คนที่ถูกปลดออกจากตำแหน่ง พร้อมกับขอโทษครอบครัวพนักงานที่ได้รับผลกระทบจากคำสั่งดังกล่าวเมื่อ 5 ปีที่แล้ว ที่ก่อให้เกิดความยากลำบากกับพนักงานและครอบครัวอย่างมาก
การปรับเงินดังกล่าวมีขึ้นหลังในปี 2024 แควนตัสยินยอมจ่ายเงินชดเชยจำนวน 120 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียจากการปลดพนักงานจำนวนมาก หลังแพ้การยื่นอุทธรณ์ต่อศาลหลายครั้ง