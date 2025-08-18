‘ทรัมป์’ เผย ไทย-เขมร รบกันมา 500 ปี รีบช่วยไกล่เกลี่ยจนคลี่คลาย
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐ ได้ให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ฟ็อกซ์นิวส์ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม ก่อนหน้าการหารือกับประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูตินของรัสเซียในเรื่องสงครามยูเครน อย่างไรก็ตาม ทรัมป์ได้พูดถึงความขัดแย้งระหว่างไทยและกัมพูชาด้วย
ผู้สื่อข่าวของฟ็อกซ์นิวส์ถามผู้นำสหรัฐว่า จะมีผลสืบเนื่องตามมาอย่างร้ายแรงหากปูตินไม่ยอมหยุดยิงและทำให้การเจรจาสันติภาพยุติลง แต่คำว่าผลสืบเนื่องตามมาร้ายแรงของทรัมป์นั้นหมายถึงอะไร ทรัมป์ได้ยกตัวอย่างถึงกรณีความขัดแย้งระหว่างไทยและกัมพูชา ซึ่งเขาได้เข้ามาดูเรื่องนี้นับตั้งแต่การปะทะระหว่างไทยและกัมพูชาเปิดฉากขึ้นไม่นาน แต่จนถึงตอนนั้นก็เริ่มมีผู้เสียชีวิตตามแนวชายแดนสองประเทศแล้ว บังเอิญว่าตนกำลังเจรจากับหนึ่งในสองฝ่ายคู่ขัดแย้งพอดี ซึ่งบอกกับตนว่าไทยและกัมพูชาสู้รบกันมานาน 500 ปีแล้วแบบเป็นพักๆ ตนจึงถามไปว่า นี่พวกคุณจะรบกันอีกแล้วหรือ แบบนี้ไม่ดีแน่ แต่ตนก็แก้ไขความขัดแย้งนี้ได้สำเร็จ
ทรัมป์กล่าวถึงเรื่องสงครามยูเครนว่าจะจับตาดูต่อไปว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อจากนี้ และหวังว่าการหารือกับปูตินจะเป็นไปด้วยดี หากดูแล้วว่ายูเครนและรัสเซียไม่สามารถตกลงกันได้ก็จะวางมือในเรื่องนี้เพราะดูแล้วว่าไม่มีทางแก้ไขได้ โดยจะหันไปดูแลเรื่องเศรษฐกิจในประเทศแทน