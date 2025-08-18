‘เมียนมา’ ดีเดย์ จัดเลือกตั้งทั่วไปเฟสแรก 28 ธ.ค.นี้ อ้างมี 55 พรรคการเมือง ลงทะเบียนร่วมสังเวียน
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม สถานีโทรทัศน์ MRTV สื่อทางการประกาศว่า เมียนมาจะจัดการเลือกตั้งทั่วไประยะแรกในวันที่ 28 ธันวาคมนี้ ในร่างแผนงานสำหรับการจัดการเลือกตั้งทั่วไปเป็นครั้งแรกในประเทศเมียนมาที่ติดหล่มอยู่ในสงครามความขัดแย้งมานานเกือบ 5 ปี ท่ามกลางเสียงวิจารณ์ว่าการเลือกตั้งดังกล่าวเป็นเรื่องหลอกลวง
สถานีโทรทัศน์ MRTV อ้างคณะกรรมการการเลือกตั้งแห่งสหภาพเมียนมาซึ่งประกาศแผนการเลือกตั้งทั่วไปดังกล่าวระบุอีกว่า สำหรับวันเลือกตั้งในระยะต่อไปซึ่งทางการวางแผนจะจัดขึ้นในช่วงระหว่างเดือนธันวาคมปีนี้จนถึงเดือนมกราคมปีหน้าด้วยเหตุผลด้านความมั่นคงนั้น จะมีการประกาศในภายหลัง
จากการรายงานของสื่อทางการระบุว่า มีพรรคการเมืองที่ลงทะเบียนเพื่อลงสมัครรับเลือกตั้งแล้วทั้งสิ้น 55 พรรค ขณะที่หนังสือพิมพ์โกลบอลนิวไลต์ออฟเมียนมา รายงานเมื่อช่วงต้นเดือนนี้ว่ามีพรรคการเมืองที่กำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาเพื่ออนุมัติและจดทะเบียนจำนวน 6 พรรค
อย่างไรก็ตาม การที่กลุ่มต่างๆ ที่เป็นฝ่ายต่อต้านรัฐบาลทหาร ซึ่งถูกห้ามลงสมัครหรือปฏิเสธที่จะเข้าร่วมการเลือกตั้ง ทำให้รัฐบาลชาติตะวันตกปฏิเสธความชอบธรรมของการเลือกตั้งครั้งนี้ โดยมองว่าการเลือกตั้งนี้เป็นเพียงความพยายามที่จะสืบทอดอำนาจของกลุ่มนายพลและคาดว่าจะถูกครอบงำโดยตัวแทนของกองทัพ
รัฐบาลรักษาการชุดใหม่ของเมียนมาได้ประกาศแผนที่จะจัดการเลือกตั้งทั่วไปในกว่า 300 เขตเลือกตั้งในทั่วประเทศ รวมถึงในพื้นที่ที่กองกำลังต่อต้านรัฐบาลทหารควบคุมพื้นที่อยู่ด้วย
อย่างไรก็ตามในปีที่ผ่านมาทางการเมียนมาได้ทำสำรวจสำมะโนประชากรทั่วประเทศเพื่อจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง แต่กลับทำสำรวจได้เพียง 145 เขตเท่านั้น จากที่มีทั้งสิ้น 330 เขต
ทั้งนี้กองทัพเมียนมาได้สร้างความชอบธรรมให้กับการทำรัฐประหารยึดอำนาจจากรัฐบาลพลเรือนนำของนางออง ซาน ซูจี ผู้นำต่อสู้เพื่อประธิปไตยและผู้นำพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย(เอ็นแอลดี) เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี 2021 ว่าเป็นการแทรกแซงที่จำเป็น เนื่องจากมีการทุจริตการเลือกตั้งอย่างกว้างขวางก่อนหน้าเกิดรัฐประหารเพียง 3 เดือน ซึ่งศึกเลือกตั้งครั้งนั้นพรรคเอ็นแอลดีของนางซูจีที่บัดนี้ถูกยุบไปแล้วนั้นคว้าชัยชนะไปได้อย่างเด็ดขาด
อย่างไรก็ดีผู้สังเกตการณ์การเลือกตั้งไม่พบหลักฐานว่ามีการโกงการเลือกตั้งเกิดขึ้นดังที่รัฐบาลทหารกล่าวอ้างแต่อย่างใด