ยืมไปตั้งแต่สงครามโลก เพิ่งจะเอามาคืน
มีเรื่องของคน “ยืมลืม” มาเล่าให้ฟังอีกแล้ว คือ ยืมหนังสือจากห้องสมุดไปเป็นชาติ เพิ่งจะเอามาคืน
เรื่องนี้เกิดกับห้องสมุดสาธารณะซานอันโตนิโอ ในรัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา ที่เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ได้รับพัสดุส่งมาถึง เจ้าหน้าที่เปิดออกดู พบเป็นหนังสือเรื่อง “Your Child, His Family, and Friends” เขียนโดย “ฟรานเซส บรูซ สเตรน” ที่มีคนยืมไปจากห้องสมุด ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ปีค.ศ.1943 ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 โน่น โดยที่มีกำหนดจะต้องส่งคืนภายใน 28 วัน นับจากวันยืม
พัสดุนี้ที่จ่าหน้าส่งมาจากรัฐออริกอน ยังมีจดหมายแนบมาด้วย อธิบายว่า หนังสือเล่มนี้ที่เขาส่งมาคืน เข้าใจว่าน่าจะเป็นคุณย่าของเขา เป็นคนยืมมาจากห้องสมุดซานอันโตนิโอ เมื่อเกือบ 82 ปีก่อน ซึ่งตอนนั้นพ่อของเขาน่าจะอายุ 11 ขวบได้
ก่อนคุณย่าจะพาครอบครัวย้ายไปเม็กซิโก หลังจากย่าได้งานที่สถานทูตสหรัฐ ในกรุงเม็กซิโกซิตี้ ตอนย้ายบ้านหนังสือนี้คงติดไปด้วย ย่าเลยไม่ได้มีโอกาสนำมาคืน จนตอนนี้หนังสือเล่มนี้ตกมาอยู่ในมือเขา ก็เลยขอนำส่งคืน
ท้ายจดหมาย ผู้ส่งยังหวังว่า ทางห้องสมุดจะไม่คิดค่าปรับ เหตุส่งคืนช้า เพราะ “ย่าไม่สามารถจ่ายค่าปรับได้แล้ว!!”
ไม่รู้ว่าที่จ่ายไม่ได้ เพราะย่าอาจไม่อยู่แล้ว หรืออะไร
แต่ลองคำนวณดีๆ ยืมไปตั้งเกือบ 82 ปี เอาโทษปรับคูณเข้าไป ไม่รู้จะต้องจ่ายที่เท่าไหร่
โชคดีนะที่ห้องสมุดยกเลิกโทษปรับไปตั้งแต่ปี 2021 แล้ว งานนี้ทั้งย่าและหลานชาย รอดตัวไป ไม่ต้องจ่ายจ้า