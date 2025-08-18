Swatch ร่อนแถลงขอโทษ โฆษณา ตาตี่ ทำชาวเน็ตจีนเดือดหนัก ไล่ลบภาพทั่วโลก
บีบีซี รายงานว่า สวอทช์ (Swatch) ผู้ผลิตนาฬิกาสัญชาติสวิส ได้ออกมาขอโทษและยกเลิกโฆษณาที่มีนายแบบที่กำลังดึงหางตาขึ้น หลังจากภาพโฆษณาดังกล่าว ก่อให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในหมู่ผู้ใช้โซเชียลมีเดียชาวจีน
นักวิจารณ์กล่าวว่า ท่าทางดังกล่าวคล้ายกับ “ตาเฉียง” อันหมายถึง คนเอเชียที่มีตาที่เอียง เฉียงขึ้น หรือตาตี่นั่นเอง โดยมองว่าเป็นการเหยียดเชื้อชาติ ที่อดีตชอบนำมาใช้ล้อเลียนชาวเอเชีย
เสียงเรียกร้องให้คว่ำบาตรผลิตภัณฑ์ของสวอทช์ กลายเป็นกระแสในโซเชียลมีเดียของจีน โฆษณาดังกล่าวกลายเป็นไวรัล ก่อนที่ สวอทช์ จะออกมาระบุว่า บริษัทได้ รับทราบถึงความกังวลล่าสุดเกี่ยวกับการนำเสนอภาพลักษณ์ของนายแบบ
บริษัทออกแถลงการณ์เมื่อวันเสาร์ว่า “เราขออภัยอย่างจริงใจสำหรับความไม่พอใจหรือความเข้าใจผิดใดๆที่อาจเกิดขึ้น เราให้ความสำคัญกับเรื่องนี้อย่างยิ่ง และ ได้ลบเนื้อหาที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทั่วโลกออกทันที”
แต่คำขอโทษนี้ กลับไม่ทำให้นักวิจารณ์พอใจได้ โดยผู้ใช้เว่ยป๋อบางคนออมาบอกว่า สวอทช์ กังวลแค่ผลกำไรเท่านั้น คุณสามารถขอโทษได้ แต่ฉันจะไม่ให้อภัย
“พวกเขาหาเงินจากเรา แต่ยังกล้าเลือกปฏิบัติต่อชาวจีน เราคงไร้หัวใจหากไม่คว่ำบาตรสินค้าเหล่านี้ออกจากจีน” ผู้ใช้อีกรายระบุ
สวอทช์ ผลิตนาฬิกา Omega, Longines และ Tissot มีรายได้ประมาณ 27% จากจีน ฮ่องกง และ มาเก๊า แม้ว่ายอดขายในจีนมีแนวโน้มลดลงท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ตามรายงานของรอยเตอร์
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ผู้บริโภคชาวจีนได้จัดการคว่ำบาตรสินค้าที่ถูกมองว่าเป็นการดูหมิ่นวัฒนธรรมหรือภัยคุกคามต่อผลประโยชน์ของชาติ ในปี 2564 จีนได้แบนเสื้อผ้าของ H&M, Nike และ Adidas อย่างกว้างขวาง หลังจากที่แบรนด์เหล่านี้แสดงความกังวลเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนในมณฑลซินเจียง
ขณะที่ปีที่แล้ว ก็พยายามคว่ำบาตรเสื้อผ้า Uniqlo ของญี่ปุ่น หลังจากบริษัทออกมายืนยันว่าไม่ได้ใช้ผ้าฝ้ายของซินเจียง
ในปี 2561 Dolce & Gabbana แบรนด์แฟชั่นจากอิตาลี ก็เคยถูกแบนหลังจากโพสต์คลิปวิดีโอ นางแบบชาวจีนกินอาหารอิตาเลียนด้วยตะเกียบ สินค้าของแบรนด์ถูกถอดออกจากเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซของจีน และแบรนด์ได้ยกเลิกการแสดงแฟชั่นโชว์ที่เซี่ยงไฮ้ เนื่องจากนักวิจารณ์กล่าวว่าโฆษณาดังกล่าวนำเสนอภาพลักษณ์ของผู้หญิงจีนในเชิงเหมารวมและเหยียดเชื้อชาติ
