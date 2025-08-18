ไม่ใช่แค่ กระต่ายซอมบี้ กระรอกซอมบี้ โผล่สหรัฐ มีตุ่มหนองทั่วตัว ผู้เชี่ยวชาญยัน ไม่ติดสู่คน

ไม่ใช่แค่ กระต่ายซอมบี้ กระรอกซอมบี้ โผล่สหรัฐ มีตุ่มทั่วตัว ผู้เชี่ยวชาญยัน ไม่ติดสู่คน
เมื่อเร็วๆ นี้ ในโลกออนไลน์ได้แห่แชร์ภาพอันสุดสะพรึงของ ‘กระต่ายซอมบี้’ ที่มีหนวดสีดำหลายอันงอกออกมาจากหัว จนอดคิดไม่ได้ว่า หรือนี่คือภาพที่เอไอสร้างขึ้นมา แต่โชคร้ายที่โรคดังกล่าวมีอยู่จริงๆ
จุดเริ่มต้น กระต่ายซอมบี้
ชาวเดนเวอร์ รัฐโคโลราโด โพสต์รูปกระต่ายที่มีลักษณะสยดสยอง ขณะที่ผู้ใช้อินสตาแกรมรายหนึ่งถึงกับระบุว่า “นี่คือจุดเริ่มต้นของไวรัสซอมบี้”
ขณะเดียวกัน ผู้อาศัยอีกรายในรัฐโคโลราโดได้โพสต์วิดีโอกระต่ายเหล่านี้ลงยูทูบ พร้อมคำบรรยายว่า “ตอนนี้เรามีกระต่ายซอมบี้บ้าๆ นี่แล้ว”
จากข้อมูลของกรมอุทยานและสัตว์ป่าโคโลราโด ให้รายละเอียดกับโรคกระต่ายซอมบี้ ไว้ว่า พวกมันกำลังป่วยจากไวรัส Shope Papilloma Virus (SPV) ทำให้มีตุ่มสีดำคล้ายเขาโผล่ออกมาจากใบหน้า ไวรัสดังกล่าว พบมากในบริเวณภูมิภาคมิดเวสต์ ของอเมริกา (Midwest of America) แพร่กระจายผ่านสัตว์จำพวก เห็บ ยุง และจะระบาดมากขึ้นในช่วงฤดูร้อน
เชื้อไม่แพร่จากสัตว์สู่คน
ไวรัสนี้สามารถติดเชื้อผ่านกระต่ายสู่กระต่ายได้ มันไม่ได้มีความร้ายแรงอะไร เว้นแต่ว่าหนวดสีดำจะขึ้นบริเวณที่บอบบาง เช่น ตาและปาก เมื่อระบบภูมิคุ้มกันของกระต่ายแข็งแรงขึ้น ไวรัสตัวนี้ก็จะหายไป นอกจากนี้ ไวรัสดังกล่าวไม่สามารถแพร่เชื้อไปยังสัตว์ชนิดอื่นได้ เช่น สุนัข มนุษย์
‘กระรอกซอมบี้’ ก็มี
นอกจากกระต่ายที่มีอาการป่วยอันน่าสยดสยองแล้ว ‘กระรอกซอมบี้’ ก็กำลังระบาดไปทั่วอเมริกา เมื่อเจ้าของบ้านในอเมริกาและแคนาดา พบเห็นเหล่ากระรอกที่หัวและตัวของมันปกคลุมไปด้วยตุ่มและเนื้องอกอันน่ากลัว ขณะที่เดลิเมลล์รายงานว่า การค้นพบกระรอกซอมบี้มีมาตั้งแต่ปี 2566 แล้ว ในรัฐเมน อเมริกา
ผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์ป่าตั้งข้อสังเกตว่า พวกสัตว์ฟันแทะเหล่านี้มีสภาวะเฉพาะอย่างหนึ่งร่วมกัน คือ โรคฝีกระรอก (Squirrel fibromatosis) ซึ่งถูกระบุว่า เป็นสาเหตุของการติดเชื้อทางผิวหนังจากไวรัสเลปอริพอกซ์ ความร้ายแรงของมันสามารถทำลายอวัยวะภายในจนทำให้กระรอกตายได้
เชื้อดังกล่าวแพร่กระจายผ่านการสัมผัสโดยตรง ระหว่างกระรอกแข็งแรงกับกระรอกติดเชื้อ โรคนี้ทำให้เกิดตุ่มคล้ายหูดขึ้นบนตัวพวกมัน สามารถแตกและมีของเหลวไหลออกมาได้ ถึงอย่างไรก็ตาม เชื้อไวรัสของกระรอกไม่ติดสู่คน แต่ผู้เชี่ยวชาญก็ไม่แนะนำ หากประชาชนจะพยายามจับตัวเพื่อทำการช่วยเหลือ
เรียบเรียงจาก เดอะ ซัน