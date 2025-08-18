Forbes จัดอันดับ 50 ประเทศร่ำรวยสุดในโลก 2025 อเมริกาแชมป์ ‘ไทย’ มั่งคั่งอันดับที่ 31
นิตยสาร Forbes จัดอันดับ 50 ประเทศร่ำรวยที่สุดในโลก ประจำปี 2025 จากผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน ตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของครัวเรือน (ในหลักพันล้านดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งเป็นมาตรวัดทางเศรษฐศาสตร์สะท้อนความมั่งคั่งของครัวเรือน เผยเแพร่เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม ซึ่งสอดคล้องกับรายงาน 2025 Global Wealth Report ที่อ้างอิงข้อมูลจาก OECD, IMF และธนาคารโลก
ซึ่งปรากฏว่า ในทั้งหมด 50 อันดับ (จากร่ำรวยมากที่สุด) ประเทศไทย อยู่ที่อันดับ 31 สินทรัพย์รวม 1,581 พันล้านเหรียญ
ขณะที่ อันดับ 1 ประเทศที่ร่ำรวยที่สุดในโลกคือ สหรัฐอเมริกา สินทรัพย์รวม 163,117 พันล้านเหรียญ ตามด้วยอันดับ 2 จีน สินทรัพย์รวม 91,082 พันล้านเหรียญ อันดับ 3 ญี่ปุ่น สินทรัพย์รวม 21,332 พันล้านเหรียญ อันดับ 4 สหราชอาณาจักร (อังกฤษ) สินทรัพย์รวม 18,056 พันล้านเหรียญ อันดับ 5 เยอรมนี สินทรัพย์รวม 17,695 พันล้านเหรียญ
อันดับ 6 อินเดีย สินทรัพย์รวม 16,008 พันล้านเหรียญ อันดับ 7 ฝรั่งเศส สินทรัพย์รวม 15,508 พันล้านเหรียญ อันดับ 8 แคนาดา สินทรัพย์รวม 11,550 พันล้านเหรียญ อันดับ 9 เกาหลีใต้ สินทรัพย์รวม 11,041 พันล้านเหรียญ อันดับ 10 อิตาลี สินทรัพย์รวม 10,600 พันล้านเหรียญ
อันดับ 11 ออสเตรเลีย อันดับ 12 สเปน อันดับ 13 ไต้หวัน อันดับ 14 เนเธอร์แลนด์ อันดับ 15 สวิตเซอร์แลนด์ อันดับ 16 บราซิล อันดับ 17 รัสเซีย อันดับ 18 ฮ่องกง อันดับ 19 เม็กซิโก อันดับ 20 อินโดนีเซีย
อันดับ 21 เบลเยียม อันดับ 22 สวีเดน อันดับ 23 เดนมาร์ก อันดับ 24 ซาอุดีอาระเบีย อันดับ 25 สิงคโปร์ อันดับ 26 ตุรกี อันดับ 27 โปแลนด์ อันดับ 28 ออสเตรีย อันดับ 29 อิสราเอล อันดับ 30 นอร์เวย์
อันดับ 31 ไทยแลนด์ อันดับ 32 นิวซีแลนด์ อันดับ 33 โปรตุเกส อันดับ 34 อาหรับ เอมิเรตส์ อันดับ 35 แอฟริกาใต้ อันดับ 36 ไอร์แลนด์ อันดับ 37 กรีซ อันดับ 38 ชิลี อันดับ 39 ฟินแลนด์
อันดับ 40 เช็กเกีย อันดับ 41 โรมาเนีย อันดับ 42 โคลัมเบีย อันดับ 43 คาซัคสถาน อันดับ 44 ฮังการี อันดับ 45 กาตาร์ อันดับ 46 ลักเซมเบิร์ก อันดับ 47 บัลแกเรีย อันดับ 48 สโลวาเกีย อันดับ 49 โครเอเชีย อันดับ 50 อุรุกวัย
อ่านทั้งหมด : forbes