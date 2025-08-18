กต.เผย ทูตไทยประจำเจนีวา จ่อเข้าประชุมคกก.อนุสัญญาออตตาวา ชี้แจงข้อมูล ‘เขมร’ วางทุ่นระเบิด
นายนิกรเดช พลางกูร อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ ได้แถลงข่าวเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม เพื่อแจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา โดยพูดถึงการดำเนินการภายใต้อนุสัญญาห้ามทุ่นระเบิดสังหารบุคคล หรือ อนุสัญญาออตตาวา และการดำเนินงานในกรอบทวิภาคีเกี่ยวกับการเก็บกู้ทุ่นระเบิด
นายนิกรเดชกล่าวว่า นอกจากการที่กระทรวงการต่างประเทศมีหนังสือประท้วงโดยตรงไปยังกัมพูชา รวมถึงหนังสือไปยังมาเลเซียในฐานะประธานอาเซียนเกี่ยวกับการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงจากการที่กัมพูชาวางทุ่นระเบิดสังหารบุคคลในเวทีพหุภาคีนั้น เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติทั้งในนครเจนีวาและนครนิวยอร์กได้ทำงานอย่างแข็งขันเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้กรอบอนุสัญญาออตตาวาและได้ยกระดับความเข้มข้นขึ้นด้วยในตอนนี้ โดยฝ่ายไทยได้เริ่มกระบวนการภายใต้กรอบอนุสัญญาออตตาวาแล้วก่อนที่จะถึงการประชุมรัฐภาคีในเดือนธันวาคมนี้ เพื่อชี้ชัดเรื่องการละเมิดอนุสัญญาของกัมพูชาและกดดันให้กัมพูชาปฏิบัติตามพันธกรณีของตัวเองผ่านคณะกรรมการปฏิบัติตามอนุสัญญาออตตาวา
นายนิกรเดชเปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคมที่ผ่านมา เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำนครเจนีวาได้เข้าประชุมเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงและรายละเอียดการละเมิดอนุสัญญาของกัมพูชาต่อคณะกรรมการดังกล่าว รวมถึงจะเข้าประชุมของคณะกรรมการครั้งต่อไปที่จะมีขึ้นในวันที่ 22 สิงหาคมนี้ เพื่อนำเสนอข้อเท็จจริงและหลักฐานเพิ่มเติมให้คณะกรรมการปฏิบัติตามอนุสัญญาออตตาวาได้รับทราบ
ส่วนในกรอบทวิภาคีนั้น นายนิกรเดชกล่าวว่าไทยแสดงความผิดหวังที่กัมพูชาไม่รับข้อเสนอของไทยในการร่วมเก็บกู้ทุ่นระเบิดในการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค (RBC) เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม และแถลงการณ์ขององค์กรปฏิบัติการและช่วยเหลือเหยื่อทุ่นระเบิดแห่งกัมพูชา (CMAA) เมื่อเช้าวันที่ 18 สิงหาคม โดยอ้างเหตุผลต่างๆ นานา ซึ่งเป็นท่าทีที่ย้อนแย้งของกัมพูชาที่บอกว่าให้ความสำคัญกับการเก็บกู้ทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรมแต่กลับสร้างเงื่อนไขและปล่อยให้อาวุธร้ายแรงเช่นนี้ยังคงถูกใช้อยู่ ถือเป็นการละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมและละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอย่างชัดเจน รวมถึงมีการนำเสนอข้อมูลที่บิดเบือนโดยผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการกับระเบิดของกัมพูชา (CMAC) เพื่อให้เกิดความสับสน เกี่ยวกับการนำเสนอทุ่นระเบิดต่อคณะทูตของไทยที่ลงพื้นที่เมื่อวันที่ 16 สิงหาคมที่ผ่านมา
นายนิกรเดชชี้แจงว่า ทุ่นระเบิดที่ไทยนำเสนอต่อคณะทูตที่ลงพื้นที่นั้นแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ ทุ่นระเบิดที่ยังไม่ได้นำไปติดตั้ง กับทุ่นระเบิดที่ติดตั้งแล้ว พร้อมกับได้นำเสนอชิ้นส่วนระเบิดที่ทำทหารไทยบาดเจ็บ ซึ่งชิ้นส่วนดังกล่าวถูกเก็บกู้มาจากบริเวณที่ทหารกัมพูชาเคยวางกำลังอยู่ โดยไม่มีการบิดเบือนและจัดฉาก การนำเสนอของกัมพูชาในเรื่องนี้แสดงความย้อนแย้งระหว่างหลักการและการกระทำอย่างชัดเจน แต่ไม่ว่าจะอย่างไร กระทรวงการต่างประเทศจะยังคงเรียกร้องให้กัมพูชากลับมาร่วมมือกับไทยในการเก็บกู้ทุ่นระเบิดกับไทยต่อไป
ผู้สื่อข่าวได้สอบถามว่าหลังกัมพูชาปฏิเสธที่จะร่วมมือกับไทยในการเก็บกู้ทุ่นระเบิดในการประชุม RBC นั้น ไทยจะยินดีให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระจากต่างชาติด้านการเก็บกู้ทุ่นระเบิดมาช่วยเหลือความพยายามในการเก็บกู้ทุ่นระเบิดและระบุตรวจสอบทุ่นระเบิดด้วยหรือไม่นั้น นายนิกรเดชกล่าวว่า ไทยเปิดประตูต้อนรับผู้เชี่ยวชาญอิสระจากต่างชาติอยู่แล้ว แต่ไทยมีขีดความสามารถเพียงพอที่จะเก็บกู้ทุ่นระเบิดของเราเอง และได้ทำไปแล้ว อย่างไรก็ตาม ไทยยินดีต้อนรับผู้เชี่ยวชาญให้มาสังเกตการณ์และดูหลักฐานด้วยตัวเองว่ามีทุ่นระเบิดที่กัมพูชาวางใหม่ในดินแดนของไทย
