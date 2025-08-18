พบศพชายเกาหลีใต้ ถูกยัดถังขยะ บริเวณฐานสแกมเมอร์ในกัมพูชา

พบศพชายเกาหลีใต้ ถูกยัดถังขยะ บริเวณฐานสแกมเมอร์ในเขมร พบถูกทำร้ายร่างกายหนัก ก่อนเสียชีวิต
สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานว่า พบศพชายชาวเกาหลีใต้ในสถานที่ต้องสงสัยว่าเป็นฐานแก๊งสแกมเมอร์ในกัมพูชา โดยศพถูกห่อด้วยผ้าห่มและถุงพลาสติก ใบหน้าบวมและมีรอยฟกช้ำ ซึ่งบ่งชี้ว่าอาจถูกทำร้ายร่างกายด้วยของแข็งจนเสียชีวิต
ตำรวจกัมพูชาระบุว่า พบร่างชายเสียชีวิต 2 ราย เมื่อวันที่ 14 ส.ค. ที่จังหวัดกำปง ภายในถังขยะขนาดใหญ่ ขณะที่กระทรวงต่างประเทศเกาหลีใต้ยืนยันว่า หนึ่งในผู้เสียชีวิตเป็นชาวเกาหลีนามสกุล พัค
กระทรวงต่างประเทศเกาหลีใต้เรียกร้องให้ทางการกัมพูชาสอบสวนเรื่องที่เกิดขึ้นเต็มรูปแบบทันที และให้การสนับสนุนด้านกงสุลแก่ครอบครัวของนายพัค แม้ว่าเจ้าหน้าที่จะระบุว่า การยืนยันรายละเอียดและตรวจสอบเพิ่มเติมจะเป็นเรื่องยากก็ตาม
การเสียชีวิตของ พัค ดูเหมือนจะเชื่อมโยงกับโลกอาชญากรรมไซเบอร์ เนื่องจากสถานที่ที่พบศพของเขาเป็นฐานปฏิบัติการแก๊งสแกมเมอร์ขนาดใหญ่ในกัมพูชา ซึ่งดำเนินการโดยกลุ่มอาชญากรรมจีน สถานที่เหล่านี้ถูกปิดล้อมและมีการรักษาความปลอดภัยอย่างแน่นหนา มีชื่อเสียงในด้านการหลอกลวงในรูปแบบคอลเซ็นเตอร์
หนึ่งในชายเกาหลีใต้ อายุ 28 ปี ที่รอดชีวิตออกมาได้ ให้สัมภาษณ์กับสื่อเกาหลีใต้ว่า สมาชิกแก๊งชาวจีนพร้อมฆ่าคนได้ง่ายๆ หากมีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้อง การทุบตี การชอร์ตไฟฟ้า การทรมานด้วยน้ำเป็นเรื่องปกติของที่นี่
ด้านรายงานท้องถิ่น สันนิษฐานว่า ชาวเกาหลีใต้จำนวนหนึ่งอาจติดอยู่ภายในบริเวณดังกล่าว โดยถูกหลอกด้วยประกาศรับสมัครงานที่โฆษณาว่าทำงานในต่างประเทศให้ค่าตอบแทนสูง แต่เมื่อไปถึงแล้วกลับพบว่าถูกค้ามนุษย์ และเป็นแรงงานบังคับให้ทำงานผิดกฎหมาย